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Başkan Erdoğan, Željko Komšić ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, KOMŠİĆ İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı , Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Željko Komšić ile görüştü.

Birleşmiş Milletler () 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu 'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Komšić ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı da hazır bulundu.

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