Başkan Erdoğan, Željko Komšić ile görüştü
Giriş Tarihi: 23.09.2019
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Željko Komšić ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Komšić ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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