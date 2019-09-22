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Emine Erdoğan Müslüman Toplumun Kadın Temsilcileriyle görüştü
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Müslüman Toplumun Kadın Temsilcileriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, "Bizler, İslam'ın altın çağında kadınların, 'öncüler' ve 'önderler' olarak hayatın her alanında yer aldıklarını biliyoruz. Bunu hem yeni nesillere hem de dünyaya iyi anlatabilmeliyiz. Bu ayak izlerini takip etmeliyiz." dedi.
Giriş Tarihi: 22.09.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 23:35
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