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Başkan Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL

Başkan , heyetini kabul etti. Yarım saat süren kabulde ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı , heyetini kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hilton Midtown Otel'indeki Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Yarım saat süren kabulde ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

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