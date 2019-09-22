23 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi... Başkan , ABD Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan , ABD Başkanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü! Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ! ERDO��AN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?


Başkan Erdoğan'dan ABD'de Doğu-Batı Enstitüsü'nün düzenlediği toplantıya katıldı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD'DE DOĞU-BATI ENSTİTÜSÜ'NÜN DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIYA KATILDI
Son dakika: Erdoğan ile görüşen ABD Senatörü Graham'dan F-35 açıklaması SON DAKİKA: ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN ABD SENATÖRÜ GRAHAM'DAN F-35 AÇIKLAMASI
Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Senatörü Graham'ı kabul etti SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN ABD SENATÖRÜ GRAHAM'I KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan ABD'de BAŞKAN ERDOĞAN ABD'DE
Gözler Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın ABD temaslarında: 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritası sunulacak GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN ALBAYRAK'IN ABD TEMASLARINDA: 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARETİN YOL HARİTASI SUNULACAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN