Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
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