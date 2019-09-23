23 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, BELÇİKA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı , Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler () 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu 'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel ile görüştü.

BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN