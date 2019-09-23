Başkan Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel'i kabul etti
Giriş Tarihi: 23.09.2019
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel ile görüştü.
BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- IMF ile görüşen CHP’nin değişmeyen sözcüsü! Faik Öztrak kim?
- Başkan Erdoğan'ın bu videosu paylaşım rekoru kırdı
- 'Faik Öztrak IMF ile söz mü kesti nikah mı kıydı?'
- Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
- Mardin'de PKK'lı teröristlere ait kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildi
- Erdoğan'dan tüyleri diken diken eden mesajlar...
- Adıyaman'da korkunç olay! Esnaf yardımına koştu
- Albayrak çiftiyle Central Park'ta görüşmüşlerdi! O anları anlattı
- Erdoğan ABD'de Musevi vatandaşlarla görüştü
- Mansur Yavaş belediyedeki işçi kıyımını itiraf etti
Daha Fazla Gör
- Sezaryen doğum yapmak isteyenler dikkat! Uzman isim uyardı, büyük riski var...
- Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askere giderken ne alınır?
- Sınıflandırılmış yükümlü nedir? Sınıflandırılmış yükümlü ne demek?
- Başkan Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaşıldı! Tüyleri diken diken eden mesajlar... | Video
- Irak Türkmen Cephesi Erbil binasına saldırı
- Salih Kalyon kimdir? Çukur Aliço’nun babası Salih Kalyon kimdir, kaç yaşında?
- Canevim bu akşam var mı? Canevim neden yok, ne zaman başlayacak?
- Başkan Erdoğan ABD'de Musevi vatandaşlarla görüştü
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO bu hafta başlıyor mu?
- IMF ile görüşen CHP Sözcüsü Faik Öztrak kim? Faik Öztrak, IMF ile neden gizlice görüştü? | Video
- Galatasaray Fenerbahçe biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri ne kadar?
- Dolandırıcıların 'sahte internet sitesi' oyunu! Bir sitenin gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır? | Video