Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki bir sahil plajında yer alan beach clupta güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşı Baran Güneş, konuştu.