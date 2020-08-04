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Haberler Galeri Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki bir sahil plajında yer alan beach clupta güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşı Baran Güneş, konuştu.

Giriş Tarihi: 04.08.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 17:59
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Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, 4 gün önce iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo Beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı.

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Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

Saldırıya uğrayan model Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.

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Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

UKRAYNA'LI MODEL İLK DEFA KONUŞTU

Saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen model Daria Kyryliuk, olayın ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu.

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Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

Kyryliuk, "Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club'a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı.