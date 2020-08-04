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04 Ağustos 2020, Salı
Haberler Galeri Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu
Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu
İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki bir sahil plajında yer alan beach clupta güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşı Baran Güneş, konuştu.
Giriş Tarihi: 04.08.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 17:59