BİZE ULAŞIN
Türkiye gözyaşlarını tutamadı! 6 aydır kayıp olan 15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki...
Mikail Bey 15 yaşındaki kızı Özgenur'un 6 aydır kayıp olduğunu belirterek Esra Erol'a başvurdu. ATV ekranlarının fenomen programlarından Esra Erol'da, 6 aylık kayıp Özgenur'u saatler içinde buldu. Kendisinden 6 yaş büyük birine kaçtığı ortaya çıkan Özgenur, tüm yaşadıklarını Esra Erol'a anlattı. Özgenur'un Esra Erol'da programına çıktığı andaki görüntüsü ise tüm Türkiye'yi ağlattı.
Giriş Tarihi: 03.01.2020 03:05 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 03:09
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18