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Türkiye gözyaşlarını tutamadı! 6 aydır kayıp olan 15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki...

Mikail Bey 15 yaşındaki kızı Özgenur'un 6 aydır kayıp olduğunu belirterek Esra Erol'a başvurdu. ATV ekranlarının fenomen programlarından Esra Erol'da, 6 aylık kayıp Özgenur'u saatler içinde buldu. Kendisinden 6 yaş büyük birine kaçtığı ortaya çıkan Özgenur, tüm yaşadıklarını Esra Erol'a anlattı. Özgenur'un Esra Erol'da programına çıktığı andaki görüntüsü ise tüm Türkiye'yi ağlattı.

Giriş Tarihi: 03.01.2020 03:05 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 03:09
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Türkiye gözyaşlarını tutamadı! 6 aydır kayıp olan 15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki...

Mikail Bey 15 yaşındaki kızı Özgenur'un 6 aydır kayıp olduğunu belirterek Esra Erol'a başvurdu. ATV ekranlarının fenomen programlarından Esra Erol'da, 6 aylık kayıp Özgenur'u saatler içinde buldu. Kendisinden 6 yaş büyük birine kaçtığı ortaya çıkan Özgenur, tüm yaşadıklarını Esra Erol'a anlattı. Özgenur'un Esra Erol'da programına çıktığı andaki görüntüsü ise tüm Türkiye'yi ağlattı.

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Türkiye gözyaşlarını tutamadı! 6 aydır kayıp olan 15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki...

ÖZGENU EVDEN KAÇMAYA BAŞLADI

14 yaşındayken internetten tanıştığı Hakan Şenol ile buluşmaya başlayan Özgenur daha sonra evden kaçtı. Evde kaçtıktan sonra yeniden eve dönen Özgenur, tekrar Hakan Şenol'a kaçtı. Bir süre bu kaçıp eve geri dönmelere devam eden Özgenur, babasıyla problem yaşamaya başladı.

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Türkiye gözyaşlarını tutamadı! 6 aydır kayıp olan 15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki...

Baba Mikail Bey, kızı Özgenur'u "evde dursun, kaçmasın" diyerek nişanladı. Bunun üzerine Özgenur tekrar Hakan Şenol'a kaçtı.

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Türkiye gözyaşlarını tutamadı! 6 aydır kayıp olan 15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki...

15 yaşına giren Özgenur bir süre 21 yaşındaki Hakan Şenol ile birlikte yaşadı. Özgenur'un babasının şikayeti arttıkça Hakan Şenol'un ailesi kızın evden gitmesini istedi. Bu hareket sonrası Hakan Şenol ve Özgenur Akhisar'da bir ev tutarak yaşamaya başladı.

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Türkiye gözyaşlarını tutamadı! 6 aydır kayıp olan 15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki...

Özgenur'un babası Mikail Bey 6 aydır kayıp olan kızı Özgenur için ATV ekranlarındaki Esra Erol programına çıktı.