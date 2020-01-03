Türkiye gözyaşlarını tutamadı! 6 aydır kayıp olan 15 yaşındaki Özgenur öyle bir halde bulundu ki...

Mikail Bey 15 yaşındaki kızı Özgenur'un 6 aydır kayıp olduğunu belirterek Esra Erol'a başvurdu. ATV ekranlarının fenomen programlarından Esra Erol'da, 6 aylık kayıp Özgenur'u saatler içinde buldu. Kendisinden 6 yaş büyük birine kaçtığı ortaya çıkan Özgenur, tüm yaşadıklarını Esra Erol'a anlattı. Özgenur'un Esra Erol'da programına çıktığı andaki görüntüsü ise tüm Türkiye'yi ağlattı.

Giriş Tarihi: 03.01.2020 03:05 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 03:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





