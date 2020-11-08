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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: "Esrarengiz fare" olarak biliniyor! Latin Amerika kökenli su maymunu o ilimizde görüntülendi Son dakika: "Esrarengiz fare" olarak biliniyor! Latin Amerika kökenli su maymunu o ilimizde görüntülendi Son dakika haberi... Halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılan Latin Amerika kökenli su maymunu Ağrı Dağı'nda karada yürürken görüntülendi. Yaklaşılması ve görüntülenmesi zor olan su maymunları uzun kuyrukları, dişleri, su geçirmeyen tüyleri, bıyıkları ve ayak yapısıyla dikkati çekiyor. Giriş Tarihi: 08.11.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 16:23
Üretim çiftliklerinden kaçarak Iğdır'ın sulak alanlarına yerleştiği bilinen Latin Amerika kökenli su maymunları, adapte oldukları bölgenin endemik hayvanı gibi yaşamını sürdürüyor. Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu ve Bulakbaşı sulak alanlarında yaşayan maymunlar, günlerinin büyük bölümünü suda geçiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaklaşılması ve görüntülenmesi zor olan su maymunları, zaman zaman karaya çıkarak ihtiyaçlarını karşılıyor.
Halk arasında
"esrarengiz fare" olarak adlandırılan su maymunları, uzun kuyrukları, dişleri, su geçirmeyen tüyleri, bıyıkları ve ayak yapısıyla dikkati çekiyor.
Avustralya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Büyük Set Resifi'nde yer alan Bramble Cay Adası'nda yaşayan mozaik kuyruklu sıçanın insan etkisi sebebiyle hızlanan küresel iklim değişikliğinin kurbanı olduğu bildirildi.
EN SON 10 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ Mozaik kuyruklu sıçanın mevcut durumuna dair 2014 yılından bu yana yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Avustralya Çevre Bakanlığı, türün son örneğinin yaklaşık 10 yıl önce bir balıkçı tarafından görüldüğünü ve o tarihten bu yana resmi olarak görülmediğini belirtti.
Torres Boğazı'ndan bulunan hava durumu istasyonundan deniz suyu seviyesi ve hava durumuna dair elde edilen veriler, insan etkisi sebepli iklim değişikliğinin mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükenmesine sebep olduğunu ortaya koydu.
2 TÜR DAHA TEHLİKEDE Avustralya Çevre Bakanı Melissa Durack, bölgede nesli tükenme tehdidi altında bulunan diğer iki sıçan türünün ve uçan tilkinin iklim değişikliği kurbanı olmaması için daha güçlü önlemler alınacağını duyurdu.
Mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükendiği açıklaması ilk kez bölgede araştırma yapan bilim insanları tarafından 2016 yılında duyurulmuş fakat Avustralya hükümeti o dönem bu bilgiyi doğrulamaktan kaçınmıştı. 1845 yılında varlığı tespit edilen ve nesli tükendiği doğrulanan mozaik kuyruklu sıçanın 1970'lerden bu yana sayılarının birkaç yüze kadar düştü��ü biliniyordu.