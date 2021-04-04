Kesilen ağacın içinden çıkan duygulandırdı! Gören satın almak istedi

Yozgat'ta odun doğrayan bir vatandaş kestiği ağacın ortasından çıkanı görünce hayrete düşüp duygulandı. Odunculukla uğraşan vatandaşın fark edince duygulandığı o şeyi görenler satın almak istedi. Bakın kestiği kayısı ağacının gövdesinden ne çıktı?