İstilacı "su sümbülü" tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı

HASTALIK YAYICI SİNEKLERİN MİKTARI ARTIYOR

Kayıkçı, "Bunun dışında, sıtma hastalığı gibi hastalık yayıcı hayvanlar için bir yaşam alanı oluşturuyor. Dolayısıyla, balıklar sinek larvalarını yiyemediği için bu sümbüllerin çok olduğu yerlerde özellikle hastalık yayıcı sineklerin miktarı artıyor. Ayrıca, bu sümbüllerin akıntıyla denize döküldüğü yerlerde çevre kirliliği oluşuyor ve nesli tehlikede olan yavru deniz kaplumbağalarını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.