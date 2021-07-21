21 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstilacı "su sümbülü" tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı

İstilacı "su sümbülü" tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nde görülen istilacı su sümbülleri, bazı noktalarda su yüzeyinin tamamını kapladı. Suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olan istilacı su sümbülleri, sıtma hastalığı gibi hastalık yayıcı hayvanlar için bir yaşam alanı oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 21.07.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 14:43
  • 1
  • 10
İstilacı su sümbülü tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı

Belediye ekipleri, zaman zaman temizlik yapsa da yaz aylarında nehrin akış hızının yavaşlaması nedeniyle su sümbüllerinin üreme hızının arttığı belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
İstilacı su sümbülü tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı

Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, su sümbüllerinin Güney Amerika kökenli bir bitki olduğunu, ancak dünyanın pek çok yerinde istilacı tür olarak yayıldığını anlattı

  • 3
  • 10
İstilacı su sümbülü tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı

SUDAKİ CANLILARI ÖLDÜRÜYOR

Su sümbüllerinin adapte olduğu yerlerde çok hızlı üreyebilen bir canlı olduğuna dikkat çeken Dr. Kayıkçı, "Su sümbülünün biyoçeşitlilik açısından ve insanlar açısından farklı etkileri var. Oksijen ve ışığı engellediği için su canlılarını öldürmesinin yanı sıra buharlaşmayı da iki kat artırdığı tespit edildi." dedi.

  • 4
  • 10
İstilacı su sümbülü tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı

HASTALIK YAYICI SİNEKLERİN MİKTARI ARTIYOR

Kayıkçı, "Bunun dışında, sıtma hastalığı gibi hastalık yayıcı hayvanlar için bir yaşam alanı oluşturuyor. Dolayısıyla, balıklar sinek larvalarını yiyemediği için bu sümbüllerin çok olduğu yerlerde özellikle hastalık yayıcı sineklerin miktarı artıyor. Ayrıca, bu sümbüllerin akıntıyla denize döküldüğü yerlerde çevre kirliliği oluşuyor ve nesli tehlikede olan yavru deniz kaplumbağalarını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 10
İstilacı su sümbülü tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı

ZARARI DA EKONOMİK DEĞERİ DE VAR

Su sümbüllerinin zararlarının yanı sıra ekonomik olarak faydalı yanlarının da olduğunu vurgulayan Dr. Kayıkçı, "Özellikle dünyada bazı bölgelerde, biyodizel üretimi yapılıyor, hayvan yemi olarak kullanılıyor, kağıt üretilebiliyor, hasır yapımında kullanılıyor. Onun dışında dünyanın bazı bölgelerinde gıda olarak tüketildiği ve ilaç sanayisinde kullanıldığı bilinmektedir" diye konuştu.