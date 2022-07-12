12 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'da dehşet anları! Herkesin gözü önünde kaçırdılar

İstanbul'da dehşet anları! Herkesin gözü önünde kaçırdılar

Küçükçekmece D-100'de, 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan M., herkesin gözü önünde 2 kişi tarafından darbedilerek bindirildiği otomobille kaçırıldı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansırken, Erhan M.'nin kurtarılmasının ardından gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 12:33
  • 1
  • 8
İstanbul’da dehşet anları! Herkesin gözü önünde kaçırdılar

Olay, geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, Yeşilova Mahallesi D - 100 yan yolda meydana geldi. Yolda yürüyen Erhan M.'nin yanına otomobil yanaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
İstanbul’da dehşet anları! Herkesin gözü önünde kaçırdılar

Otomobilden inen 2 kişi, Erhan M.'yi darbetmeye başladı. Erhan M. sokak ortasında darbedilirken, zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı.

  • 3
  • 8
İstanbul’da dehşet anları! Herkesin gözü önünde kaçırdılar

Dakikalarca tekme ve yumrukların hedefi olan Erhan M., otomobile bindirilerek, götürüldü. Olay üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekte geçti.

  • 4
  • 8
İstanbul’da dehşet anları! Herkesin gözü önünde kaçırdılar

Ekipler şüphelilerin F.Ö. ve F.Ö. olduğunu tespit eden ekipler Esenyurt'ta dükkanlarına baskın düzenledi. Baskında F.Ö. ve F.Ö. gözaltına alınırken, Erhan M. kurtarıldı. Erhan M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • 5
  • 8
İstanbul’da dehşet anları! Herkesin gözü önünde kaçırdılar

Araştırmada Erhan M.'nin şüphelilerden önce 6 bin lira, sonra 3 bin lira daha olmak üzere 9 bin lira borç aldığı öğrenildi.