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İstanbul'da dehşet anları! Herkesin gözü önünde kaçırdılar
Küçükçekmece D-100'de, 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan M., herkesin gözü önünde 2 kişi tarafından darbedilerek bindirildiği otomobille kaçırıldı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansırken, Erhan M.'nin kurtarılmasının ardından gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Giriş Tarihi: 12.07.2022 11:15Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 12:33