HDP'li kadından evladı için nöbet tutan annelere provokatif hareket!

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 22 ailenin yaptığı eylem sırasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığı binasının balkonunda bir kadının gülmesi tepkilere neden oldu.