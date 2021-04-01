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HDP'li kadından evlat nöbetindeki annelere provokatif hareket

İHA
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Giriş: 01.04.2021 17:34
Güncelleme:01.04.2021 17:34
Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 22 ailenin yaptığı eylem sırasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığı binasının balkonunda bir kadının gülmesi tepkile neden oldu.

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 22 aile, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizler bulunduran anneler, buradan HDP İl Başkanlığı binasına yürüdü. Burada annelerin sitemlerini il binasının balkonunda izleyen HDP'li bir kadın, gülerek karşılık verdi.

Acılı annelerin yakarışına gülerek karşılık veren kadının bu hareketi büyük tepki toplarken, il binasına girmek isteyen bir anneyi ise polis ekipleri sakinleştirdi.

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