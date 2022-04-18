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Gaziantep’te evinin önünde çay içerken öldürüldü: Eşinin gözyaşları, yakınlarının sözleri boğazları düğümledi

Gaziantep'te 42 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Küçük evinin önünde çay içerken silahlı kavganın arasında kaldı. Talihsiz kadın kavgada ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına gelmesi sonucu hayatını kaybetti. Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının eşi Kenan Küçük, cenazeyi teslim alırken gözyaşları içinde feryat etti.

DHA
İHA
Giriş Tarihi: 18.04.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 15:17
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Gaziantep’te evinin önünde çay içerken öldürüldü: Eşinin gözyaşları, yakınlarının sözleri boğazları düğümledi

Olay, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde geçen akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği esnada 2 genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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Gaziantep’te evinin önünde çay içerken öldürüldü: Eşinin gözyaşları, yakınlarının sözleri boğazları düğümledi

GENÇLER BİRBİRİNE KURŞUN YAĞDIRIRKEN ARADA KALDI

İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken 3 çocuk annesi Küçük, arada kaldı.

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Gaziantep’te evinin önünde çay içerken öldürüldü: Eşinin gözyaşları, yakınlarının sözleri boğazları düğümledi

Kavgada ateşlenen mermiler kadının baş kısmına isabet etti.

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Gaziantep’te evinin önünde çay içerken öldürüldü: Eşinin gözyaşları, yakınlarının sözleri boğazları düğümledi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Olay sonrası kavga eden iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Gaziantep’te evinin önünde çay içerken öldürüldü: Eşinin gözyaşları, yakınlarının sözleri boğazları düğümledi

KOMŞULARLA ÇAY İÇMEYE ÇIKMIŞ…

Feci olay sonrası hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Eşinin cenazesini teslim alan acılı eş Kenan Küçük, "Saat 22.00 civarında eşim ve kızım komşularla birlikte kapı önünde çay içmeye çıkmıştı. O sırada iki genç sokakta silahlı kavgaya tutuşmuş ve sağa sola rastgele ateş etmeye başladı. Bu esnada mermilerden biri eşimin kafasına isabet etti. Sonrasında da eşim öldü.