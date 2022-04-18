Gaziantep’te evinin önünde çay içerken öldürüldü: Eşinin gözyaşları, yakınlarının sözleri boğazları düğümledi

KOMŞULARLA ÇAY İÇMEYE ÇIKMIŞ…

Feci olay sonrası hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Eşinin cenazesini teslim alan acılı eş Kenan Küçük, "Saat 22.00 civarında eşim ve kızım komşularla birlikte kapı önünde çay içmeye çıkmıştı. O sırada iki genç sokakta silahlı kavgaya tutuşmuş ve sağa sola rastgele ateş etmeye başladı. Bu esnada mermilerden biri eşimin kafasına isabet etti. Sonrasında da eşim öldü.