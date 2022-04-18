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Gaziantep’te evinin önünde çay içerken öldürüldü: Eşinin gözyaşları, yakınlarının sözleri boğazları düğümledi
Gaziantep'te 42 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Küçük evinin önünde çay içerken silahlı kavganın arasında kaldı. Talihsiz kadın kavgada ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına gelmesi sonucu hayatını kaybetti. Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının eşi Kenan Küçük, cenazeyi teslim alırken gözyaşları içinde feryat etti.