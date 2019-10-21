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Dünyanın en acayip buluşu! Kimse bunu düşünemedi bile...

Üzerinden binlerce yıl geçse de kimsenin aklına gelmeyen buluşlar tüm insanlığı şaşırtıyor. Çılgın buluşlar ardı ardını izliyor. Son buluş Almanya'dan geldi. Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 00:46
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Dünyanın en acayip buluşu! Kimse bunu düşünemedi bile...

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

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Dünyanın en acayip buluşu! Kimse bunu düşünemedi bile...

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

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Dünyanın en acayip buluşu! Kimse bunu düşünemedi bile...

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

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Dünyanın en acayip buluşu! Kimse bunu düşünemedi bile...

Bu şekilde...

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Dünyanın en acayip buluşu! Kimse bunu düşünemedi bile...

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!