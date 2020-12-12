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Canlı yayında saklanan gerçek ortaya çıktı! Bildiklerinizi unutun! Meğer arka planda...

Canlı yayında saklanan gerçek ortaya çıktı! Bildiklerinizi unutun! Meğer arka planda... Haber kanallarının canlı yayınlarda kullandığı arka plan görüntüleri, çoğu zaman gerçek değildir. İzleyicilerin görmediği gerçek arka plan görüntüleri, oldukça şaşırtıcı. İşte bazı televizyon kanallarının kullandığı o hileli yöntemler...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 10:56
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Canlı yayında saklanan gerçek ortaya çıktı! Bildiklerinizi unutun! Meğer arka planda...
Haber kanalları ve canlı yayınlarda kullanılan arka plan görüntüleri çoğu zaman gerçek değildir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canlı yayında saklanan gerçek ortaya çıktı! Bildiklerinizi unutun! Meğer arka planda...
Video görüntüleri veya fotoğraflar ile arka planda görseller sunulmaktadır.
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Canlı yayında saklanan gerçek ortaya çıktı! Bildiklerinizi unutun! Meğer arka planda...
Bu gerçek Vietnam televizyon kanallarından birisi olan ''MBC News' için geçerli değil.
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Canlı yayında saklanan gerçek ortaya çıktı! Bildiklerinizi unutun! Meğer arka planda...
'Gökyüzü Stüdyosu' adını verdikleri stüdyoda 21:00'a kadar yaptıkları canlı yayınlar ile insanlara hizmet ediyorlar.
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Canlı yayında saklanan gerçek ortaya çıktı! Bildiklerinizi unutun! Meğer arka planda...
İşte 'gökyüzü stüdyosu'nun uzaktan görünümü.