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Canlı yayında saklanan gerçek ortaya çıktı! Bildiklerinizi unutun! Meğer arka planda...
Canlı yayında saklanan gerçek ortaya çıktı! Bildiklerinizi unutun! Meğer arka planda... Haber kanallarının canlı yayınlarda kullandığı arka plan görüntüleri, çoğu zaman gerçek değildir. İzleyicilerin görmediği gerçek arka plan görüntüleri, oldukça şaşırtıcı. İşte bazı televizyon kanallarının kullandığı o hileli yöntemler...
Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 10:56
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