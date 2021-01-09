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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! Arabalar kendiliğinden yokuş yukarı gidiyor! Bizzat deneyip gördüler Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! Arabalar kendiliğinden yokuş yukarı gidiyor! Bizzat deneyip gördüler Son dakika haberi... Erzurum Palandöken Dağları'nda bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan yokuş yolunda, tecrübe edenlerin tüylerini diken diken eden bir olay yaşanıyor. Araçlar yokuş yukarı kontak kapattıkları halde kendiliğinden türbeye doğru harekete ediyor. Şehir efsanesi olarak görenler, bizzat bölgeye gelip kendileri deneyimlediler. O anları kameraya kaydeden birçok kişi yaşadığı olay karşısında hayretler içine düştü. İşte görenlerin 'mucize' olarak yorumladığı gizemli olayın perde arkası... Giriş Tarihi: 09.01.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 10:43
Birçok kişiye göre 'şehir efsanesi'nden başka bir şey olmayan gizemli yol, görenleri hayretler içinde bırakıyor. Araçlarında kontak kapatan sürücüler, arabalarının kendiliğinden yokuş yukarı hareket etmesine anlam veremediler. O anları cep telefonu kameralarıyla kaydeden bölge halkı, olayı manevi boyutuyla ele alıyor. İşte Türkiye'nin en gizemli yeri sayılabilecek olayın perde arkası...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Merkez Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne gidilirken, kara yolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli' olarak ünlenen yol, ilgi görüyor. Deneme yapmak için her gün onlarca kişinin akın ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller, 200 metrelik yolu yokuş yukarı çıkıyor.
Özellikle yaz aylarında ilgi odağı olan 'gizemli yol' ile ilgili anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, bölgede yer bulmakta güçlük çekiyor. Etrafta çevre düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi'nin 'gizemli yol' başlangıcına astığı tabelada '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.
FARKLI İNANIŞLAR VAR Türbe yolundaki 'gizemli yol' ile ilgili halk arasında çeşitli inanışlar bulunuyor. 'Gizemli yol'u Erzurum'a gelen kayınpederine göstermek için türbe yoluna geldiklerini söyleyen Yavuz Tan, "Erzurumluyum. Misafir gelen kayınpederime Palandöken Kayak Merkezi'ni gösterdikten sonra buraya getirdim.
'Gizemli yol'un mucizesi bana göre Abdurrahman Gazi Türbesi'nin yukarıda olması. Tabi biz inançsal olarak bakıyoruz. Olaya bilimsel olarak bakanlar da var. Abdurrahman Gazi, Peygamber Efendimizin sahabelerinden olan büyük bir zat, biz de Erzurum halkı olarak bu zata bağlıyoruz.