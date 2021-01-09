Burası Türkiye'nin en gizemli yeri! Arabalar kendiliğinden yokuş yukarı gidiyor! Bizzat deneyip gördüler

'Gizemli yol'un mucizesi bana göre Abdurrahman Gazi Türbesi'nin yukarıda olması. Tabi biz inançsal olarak bakıyoruz. Olaya bilimsel olarak bakanlar da var. Abdurrahman Gazi, Peygamber Efendimizin sahabelerinden olan büyük bir zat, biz de Erzurum halkı olarak bu zata bağlıyoruz.