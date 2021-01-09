09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bilim insanları açıklayamadı! Her ağladığında kan kaybından hastaneye kaldırılıyor

Bilim insanları açıklayamadı! Her ağladığında kan kaybından hastaneye kaldırılıyor

Bilim insanlarının bile açıklık getiremediği olay duyanları şoke etti. Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan Delfina Cedeno isimli kadın bilinmeyen bir hastalık nedeniyle her ağladığında kan kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.

Giriş Tarihi: 09.01.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 10:16
  • 1
  • 42
Bilim insanları açıklayamadı! Her ağladığında kan kaybından hastaneye kaldırılıyor

Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan 19 yaşındaki Delfina Cedeno, bilinmiyen bir hastalık nedeniyle 4 yıldır kanlı gözyaşı döküyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 42
Bilim insanları açıklayamadı! Her ağladığında kan kaybından hastaneye kaldırılıyor

Ağladığı an gözünden ve burnundan kan gelen genç kız, kaybettiği kan nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Cedeno ancak kan nakliyle sağlığına kavuşuyor.

  • 3
  • 42
Bilim insanları açıklayamadı! Her ağladığında kan kaybından hastaneye kaldırılıyor

Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan Delfina Cedeno isimli kadın yaşadığı hastalık nedeniyle arkadaşları tarafından dışlandı.

  • 4
  • 42
Bilim insanları açıklayamadı! Her ağladığında kan kaybından hastaneye kaldırılıyor

Hayatı her geçen gün zorlaşan genç kadın intihara bile teşebbüs etti.

  • 5
  • 42
Bilim insanları açıklayamadı! Her ağladığında kan kaybından hastaneye kaldırılıyor