Bilim insanları açıklayamadı! Her ağladığında kan kaybından hastaneye kaldırılıyor

Bilim insanlarının bile açıklık getiremediği olay duyanları şoke etti. Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan Delfina Cedeno isimli kadın bilinmeyen bir hastalık nedeniyle her ağladığında kan kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.