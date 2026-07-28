Başkent'te Orta Çağ manzaraları! Ankara’da su çilesi isyan ettirdi: "Yağmurlu havada bile su vermiyorlar"

"KOSKOCA BELEDİYE MİSİN KÖY MUHTARLIĞI MI?" Mamak'ta yaşanan kronik kesintilere ve belediyenin yetersizliğine dikkat çeken bir vatandaş ise, "Valla Mamak'ta 3 gün akmadı. Şimdi geldi dün akşam da gelen su da içilmiyor zaten. İkide bir de 'pompa bozuk, pompa bozuk'. Ya senin yedek pompan yok mu kardeşim, bu ne ya? Sen koskoca Ankara Belediyesisin, köy muhtarlığı mısın sen?" sözleriyle ASKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin teknik yetersizliğini sert ifadelerle eleştirdi.

GÜNLER SONRA GELEN SU İÇİLEMEZ DURUMDA Günler sonra musluklardan akan suyun ise kalitesizliği dikkat çekti. Çeşme başında bekleyen bir vatandaş, "İşte 3 gündür suyumuz yoktu. Su geldi en sonunda suyumuz geldi. İçemiyoruz ki! İçemiyoruz kardeşim. Aha burada yoksa içse ben burada ne işim var? Keloğlan'ın sabahın 5'inde yani 6'sında, 7'sinde, 8'inde ne işim vardı geleceğim burada?" ifadeleriyle musluk sularının kullanılamaz halde olduğunu söyledi.