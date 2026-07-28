Başkent'te Orta Çağ manzaraları! Ankara’da su çilesi isyan ettirdi: "Yağmurlu havada bile su vermiyorlar"
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliği, Başkent'i temmuz sıcağında susuz bıraktı. Altındağ ve Mamak ilçelerinde günlerdir süren su kesintileri vatandaşı canından bezdirirken, Ankaralılar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ellerinde bidonlarla sokaklara döküldü. "Pompa arızası" bahanesinin arkasına sığınan Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiler çığ gibi büyürken, evlerine su taşımak zorunda kalan vatandaşlar, Ankara'nın göbeğinde yaşanan bu Orta Çağ manzaralarına isyan etti.
Ankara'da günlerdir süren su kesintileri vatandaşın tepkisini büyütüyor. Altındağ ve Mamak ilçelerine su sağlayan pompa istasyonunda yaşanan arıza nedeniyle çok sayıda mahallede musluklar akmazken, Başkentliler temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ellerinde bidonlarla çeşmelere gitmek zorunda kaldı.
Günlerdir susuzlukla mücadele eden vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyete tepki göstererek yetkililerden sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren çeşme başlarında kuyruğa giren vatandaşlardan biri, A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada, "Bereketsiz adamlar! Gelirken yok sudan para mı alınır, yok suda bilmem ne Ankara'nın nimeti dediler. Yağmurlu havada su vermiyorlar. Allah da onu kavrandırsın, ne diyeyim ben yani. Mansur'a diyorum bunu Mansur'a!" ifadelerini kullanarak Mansur Yavaş yönetimine tepki gösterdi.
35 YILDIR BÖYLE ZULÜM GÖRÜLMEDİ
Çeşme başında bekleyen bir başka vatandaş ise, "Aha görüyorsunuz işte halimizi. Suyun abakusundan nasıl çekiyor. Sabahın 9'unda benim ne işim var? Evimde yatamıyorum mu?" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.
Yıllardır Ankara'da yaşadığını belirten bir diğer vatandaş da, "Diğer liderler ya da başkanlar varken bu sıkıntısını yaşadığımı hiç hatırlamıyorum. Ankara'dayım, 35 senedir hemen hemen buradayız. İlk defa 4 gün üst üste suyun gittiğini, bu kadar mağduriyet yaşadığıma şahit oldum. 4 nüfuslu bir aileyiz diyorum ya çoluk çocuk perişanız." diyerek yaşananların yıllardır görülmemiş bir mağduriyete dönüştüğünü söyledi.