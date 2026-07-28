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Başkent'te Orta Çağ manzaraları! Ankara’da su çilesi isyan ettirdi: "Yağmurlu havada bile su vermiyorlar"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliği, Başkent'i temmuz sıcağında susuz bıraktı. Altındağ ve Mamak ilçelerinde günlerdir süren su kesintileri vatandaşı canından bezdirirken, Ankaralılar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ellerinde bidonlarla sokaklara döküldü. "Pompa arızası" bahanesinin arkasına sığınan Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiler çığ gibi büyürken, evlerine su taşımak zorunda kalan vatandaşlar, Ankara'nın göbeğinde yaşanan bu Orta Çağ manzaralarına isyan etti.

Başkent'te Orta Çağ manzaraları! Ankara’da su çilesi isyan ettirdi: "Yağmurlu havada bile su vermiyorlar" 1

Ankara'da günlerdir süren su kesintileri vatandaşın tepkisini büyütüyor. Altındağ ve Mamak ilçelerine su sağlayan pompa istasyonunda yaşanan arıza nedeniyle çok sayıda mahallede musluklar akmazken, Başkentliler temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ellerinde bidonlarla çeşmelere gitmek zorunda kaldı.

Başkent'te Orta Çağ manzaraları! Ankara’da su çilesi isyan ettirdi: "Yağmurlu havada bile su vermiyorlar" 2

Günlerdir susuzlukla mücadele eden vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyete tepki göstererek yetkililerden sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

Başkent'te Orta Çağ manzaraları! Ankara’da su çilesi isyan ettirdi: "Yağmurlu havada bile su vermiyorlar" 3

Sabahın erken saatlerinden itibaren çeşme başlarında kuyruğa giren vatandaşlardan biri, A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada, "Bereketsiz adamlar! Gelirken yok sudan para mı alınır, yok suda bilmem ne Ankara'nın nimeti dediler. Yağmurlu havada su vermiyorlar. Allah da onu kavrandırsın, ne diyeyim ben yani. Mansur'a diyorum bunu Mansur'a!" ifadelerini kullanarak Mansur Yavaş yönetimine tepki gösterdi.

Başkent'te Orta Çağ manzaraları! Ankara’da su çilesi isyan ettirdi: "Yağmurlu havada bile su vermiyorlar" 4

35 YILDIR BÖYLE ZULÜM GÖRÜLMEDİ

Çeşme başında bekleyen bir başka vatandaş ise, "Aha görüyorsunuz işte halimizi. Suyun abakusundan nasıl çekiyor. Sabahın 9'unda benim ne işim var? Evimde yatamıyorum mu?" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Başkent'te Orta Çağ manzaraları! Ankara’da su çilesi isyan ettirdi: "Yağmurlu havada bile su vermiyorlar" 5

Yıllardır Ankara'da yaşadığını belirten bir diğer vatandaş da, "Diğer liderler ya da başkanlar varken bu sıkıntısını yaşadığımı hiç hatırlamıyorum. Ankara'dayım, 35 senedir hemen hemen buradayız. İlk defa 4 gün üst üste suyun gittiğini, bu kadar mağduriyet yaşadığıma şahit oldum. 4 nüfuslu bir aileyiz diyorum ya çoluk çocuk perişanız." diyerek yaşananların yıllardır görülmemiş bir mağduriyete dönüştüğünü söyledi.

Başkent'te Orta Çağ manzaraları! Ankara’da su çilesi isyan ettirdi: "Yağmurlu havada bile su vermiyorlar" 6

"KOSKOCA BELEDİYE MİSİN KÖY MUHTARLIĞI MI?"

Mamak'ta yaşanan kronik kesintilere ve belediyenin yetersizliğine dikkat çeken bir vatandaş ise, "Valla Mamak'ta 3 gün akmadı. Şimdi geldi dün akşam da gelen su da içilmiyor zaten. İkide bir de 'pompa bozuk, pompa bozuk'. Ya senin yedek pompan yok mu kardeşim, bu ne ya? Sen koskoca Ankara Belediyesisin, köy muhtarlığı mısın sen?" sözleriyle ASKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin teknik yetersizliğini sert ifadelerle eleştirdi.

Başkent'te Orta Çağ manzaraları! Ankara’da su çilesi isyan ettirdi: "Yağmurlu havada bile su vermiyorlar" 7

GÜNLER SONRA GELEN SU İÇİLEMEZ DURUMDA

Günler sonra musluklardan akan suyun ise kalitesizliği dikkat çekti. Çeşme başında bekleyen bir vatandaş, "İşte 3 gündür suyumuz yoktu. Su geldi en sonunda suyumuz geldi. İçemiyoruz ki! İçemiyoruz kardeşim. Aha burada yoksa içse ben burada ne işim var? Keloğlan'ın sabahın 5'inde yani 6'sında, 7'sinde, 8'inde ne işim vardı geleceğim burada?" ifadeleriyle musluk sularının kullanılamaz halde olduğunu söyledi.

Başkent'te Orta Çağ manzaraları! Ankara’da su çilesi isyan ettirdi: "Yağmurlu havada bile su vermiyorlar" 8

Beşinci katta oturduğunu ve günlerdir su taşımak zorunda kaldığını belirten bir başka vatandaş ise, "Ben 5. katta oturuyorum. Tam 4 gündür bugünle birlikte halen evimde su yok. Burasını bildiğimiz için buraya geliyoruz. Burada da bu sabah saatlerinde yoğunluk olmuyor sadece. Günün diğer saatlerinde burada zaten aşağıya kadar kuyruklar oluşur." sözleriyle Başkent'in göbeğinde yaşanan mağduriyeti gözler önüne serdi.

Başkent'te Orta Çağ manzaraları! Ankara’da su çilesi isyan ettirdi: "Yağmurlu havada bile su vermiyorlar" 9
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