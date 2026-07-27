CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar…

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı siyasetin gündemine damga vurdu. 38. Olağan Kurultay'ın hukuken geçersiz sayılmasıyla Özgür Özel'in genel başkanlık görevi sona ererken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı'na döndü. Kararın ardından 91 milletvekiliyle birlikte istifa ederek "Yeni Parti"yi kuran Özgür Özel'in vedası, CHP koridorlarında yıllardır değişmeyen gözyaşı, alkış ve veda sahnelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

DEĞİŞMEYEN TEK KARE: GÖZYAŞLARI VE VEDALAR Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserlerinden "Ağlama Sevdam", bir ayrılığı, bir vedayı ve bir kaybedişi anlatıyordu. Bu melodi, adeta CHP'nin kurultay arşivlerinin fon müziği haline geldi. CHP'DE DEĞİŞMEYEN MANZARA

Yüzyılı aşan tarihinde onlarca kurultay gören partide liderler değişti, koltuklar el değiştirdi; ancak kameralara yansıyan o sahneler hiç değişmedi. Türkiye'nin en eski siyasi partilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi, tarihinde yüzlerce tartışmaya tanıklık etti. FİGÜRAN TARTIŞMASININ PERDE ARKASINDA NE VAR?

Ancak her lider değişiminde tekrar eden gözyaşları, kamuoyunda aynı soruyu yeniden gündeme getirdi: Bu görüntüler gerçek bir sadakat ve vefa göstergesi mi, yoksa her kurultayda yeniden sahnelenen samimiyetsiz bir ritüel mi? KAPIYI KIRDI PANKARTLARI İNDİRDİ

2010'DAN BUGÜNE CHP'NİN GÖZYAŞI ARŞİVİ CHP tarihindeki en büyük kırılmalardan biri 10 Mayıs 2010'da yaşandı. Kaset kumpasının ardından görevinden ayrılan Deniz Baykal'ın vedası sırasında Genel Merkez önünde toplanan partililer, "CHP sahipsiz kaldı. Bu mücadele burada bitmez." sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. CAST AJANSI POLEMİĞİNE YÖNELİK SORUŞTURMA