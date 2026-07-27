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CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar…

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı siyasetin gündemine damga vurdu. 38. Olağan Kurultay'ın hukuken geçersiz sayılmasıyla Özgür Özel'in genel başkanlık görevi sona ererken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı'na döndü. Kararın ardından 91 milletvekiliyle birlikte istifa ederek "Yeni Parti"yi kuran Özgür Özel'in vedası, CHP koridorlarında yıllardır değişmeyen gözyaşı, alkış ve veda sahnelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar… 1

DEĞİŞMEYEN TEK KARE: GÖZYAŞLARI VE VEDALAR

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserlerinden "Ağlama Sevdam", bir ayrılığı, bir vedayı ve bir kaybedişi anlatıyordu. Bu melodi, adeta CHP'nin kurultay arşivlerinin fon müziği haline geldi.

CHP'DE DEĞİŞMEYEN MANZARA
CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar… 2

Yüzyılı aşan tarihinde onlarca kurultay gören partide liderler değişti, koltuklar el değiştirdi; ancak kameralara yansıyan o sahneler hiç değişmedi. Türkiye'nin en eski siyasi partilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi, tarihinde yüzlerce tartışmaya tanıklık etti.

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CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar… 3

Ancak her lider değişiminde tekrar eden gözyaşları, kamuoyunda aynı soruyu yeniden gündeme getirdi: Bu görüntüler gerçek bir sadakat ve vefa göstergesi mi, yoksa her kurultayda yeniden sahnelenen samimiyetsiz bir ritüel mi?

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CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar… 4

2010'DAN BUGÜNE CHP'NİN GÖZYAŞI ARŞİVİ

CHP tarihindeki en büyük kırılmalardan biri 10 Mayıs 2010'da yaşandı. Kaset kumpasının ardından görevinden ayrılan Deniz Baykal'ın vedası sırasında Genel Merkez önünde toplanan partililer, "CHP sahipsiz kaldı. Bu mücadele burada bitmez." sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

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CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar… 5

O gün bir dönemin kapandığı ifade edilirken, aradan geçen 13 yılın ardından 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen ve sonrasında yargıya taşınan şaibeli kurultayda bu kez kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

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CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar… 6

İkinci turda delegelerin kararıyla Özgür Özel genel başkan seçilirken, salonda yine aynı sahneler yaşandı; ağlayan delegeler ve sessizce salondan ayrılan partililer kameralara yansıdı.

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CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar… 7

YARGI TOKADI SONRASI YENİ PARTİ VE YENİ BÖLÜNME

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP'de liderlik tartışmaları ve yolsuzluk çalkantıları gündemdeki yerini korurken, veda kürsüsüne çıkan son isim Özgür Özel oldu.

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CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar… 8

Görevinin sona ermesinin ardından milletvekilleriyle birlikte "Yeni Parti"yi kuracağını açıklayan Özgür Özel, alkışlar ve gözyaşları eşliğinde kürsüden indi.

CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar… 9

Türk siyasetinde daha önce de üç farklı genel başkan değişimine sahne olan CHP'de, liderler değişse de kameralara yansıyan alkış, gözyaşı ve veda görüntüleri yine değişmedi.

CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar… 10

CHP kurultayında kameralara yansıyan gözyaşları, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.

CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar… 11

Bir kesim bu görüntüleri partiye duyulan bağlılığın samimi bir yansıması olarak değerlendirirken, bir kesim ise her genel başkan değişiminde benzer sahnelerin yaşandığına dikkat çekti.

CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar… 12

Yaşanan tartışmaların siyasi karşılığını ise önümüzdeki seçimlerde seçmen vereceği kararla ortaya koyacak.

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