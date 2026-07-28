CHP il başkanından Yeni Parti'ye sert sözler! "İmamoğlu geldi, CHP'nin altına dinamiti koydu"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki savaş Yeni Parti'in kurulmasıyla başka bir sürece dönüştü. Özgür Özel'in, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimat ve direktifleriyle hareket ettiği ve CHP'den ayrıldığı kulislerde konuşulurken, CHP Aydın İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı'dan hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel ve Yeni Parti'nin kuruluş sürecine ilişkin çok sert sözler geldi. Süha Bayırlı, "Ekrem İmamoğlu geldi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına dinamiti koydu" dedi.
Yeni Parti'nin kuruluşuyla CHP'deki parti içi bölünme kavgası farklı bir boyuta taşındı. CHP Aydın İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı, Silivri'de tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. Bayırlı, CHP'de yaşanan bölünmenin sorumlusunun İmamoğlu olduğunu belirterek, İmamoğlu'nun CHP'ye girmesiyle birlikte partinin yapısının değiştiğini söyledi.
Ekrem İmamoğlu'nun CHP içindeki etkisini eleştiren Bayırlı, "Bir İmamoğlu denen adam var. İmamoğlu CHP'ye adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir. Bütün dinamiklerini kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.
"NEDEN YENİ PARTİ KURUYORSUN?"
Özgür Özel'in yeni parti kurma sürecine ilişkin de konuşan Bayırlı, bu kararın İmamoğlu'nun etkisiyle alındığını iddia etti. Bayırlı, "Özgür Özel, İmamoğlu'nun lafıyla hareket edip bu partiyi kurmak için yola çıktı. Madem CHP'nin yüzde 90'ı sana oy veriyor, neden yeni parti kuruyorsun?" diye konuştu. CHP'nin kişisel hesaplarla yönlendirilemeyeceğini belirten Bayırlı, sert ifadeler kullandı. "Kısacası Cumhuriyet Halk Partisi satılık değildir kardeşim" diyen Bayırlı, parti içerisindeki tartışmaların CHP'nin temel değerlerine zarar verdiğini savundu. Ekrem İmamoğlu'nun bir siyasi proje olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Bayırlı, şu ifadeleri kullandı:
"Son derece katılıyorum. Ekrem İmamoğlu geldi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına dinamiti koydu. Kemal Bey'e diyorlar ya dinamit koydu diye, aslında dinamiti koyan İmamoğlu'ydu partiye. Partinin bugün bölünmesinin tek sebebi İmamoğlu'dur."
Açıklamalarının arkasında durduğunu belirten Bayırlı, "Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, bunu cesaretle söylüyoruz. Bu takım oyunlarına gelmeyelim. Partili arkadaşlarımız bu rüzgara uyup partiden istifa edebilirler. Bu kendi tercihleridir." ifadelerini kullandı.