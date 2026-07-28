Yeni Parti'nin kuruluşuyla CHP'deki parti içi bölünme kavgası farklı bir boyuta taşındı. CHP Aydın İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı, Silivri'de tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. Bayırlı, CHP'de yaşanan bölünmenin sorumlusunun İmamoğlu olduğunu belirterek, İmamoğlu'nun CHP'ye girmesiyle birlikte partinin yapısının değiştiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP içindeki etkisini eleştiren Bayırlı, "Bir İmamoğlu denen adam var. İmamoğlu CHP'ye adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir. Bütün dinamiklerini kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

"NEDEN YENİ PARTİ KURUYORSUN?"

Özgür Özel'in yeni parti kurma sürecine ilişkin de konuşan Bayırlı, bu kararın İmamoğlu'nun etkisiyle alındığını iddia etti. Bayırlı, "Özgür Özel, İmamoğlu'nun lafıyla hareket edip bu partiyi kurmak için yola çıktı. Madem CHP'nin yüzde 90'ı sana oy veriyor, neden yeni parti kuruyorsun?" diye konuştu. CHP'nin kişisel hesaplarla yönlendirilemeyeceğini belirten Bayırlı, sert ifadeler kullandı. "Kısacası Cumhuriyet Halk Partisi satılık değildir kardeşim" diyen Bayırlı, parti içerisindeki tartışmaların CHP'nin temel değerlerine zarar verdiğini savundu. Ekrem İmamoğlu'nun bir siyasi proje olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Bayırlı, şu ifadeleri kullandı: