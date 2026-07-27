FETÖ'cü Cevheri Güven'den Yeni Parti'ye tavsiye: CHP'yi yok edin
FETÖ mensubu Cevheri Güven, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek CHP'nin artık gündemden çıkarılması gerektiğini savundu. Güven, "CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup gidecek partilerden biri olmalı." ifadelerini kullandı. Açıklamalara Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez tepki gösterdi.
FETÖ firarisi Cevheri Güven'in Yeni Parti'ye yönelik açıklamaları dikkat çekti.
Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ yapılanmasına ilişkin "FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum" sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
FETÖ'CÜ GÜVEN'DEN YENİ PARTİ'YE MESAJ
Bu kez firari örgüt mensubu Cevheri Güven, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek CHP'nin artık gündemden çıkarılması gerektiğini savundu.
Firari FETÖ mensubu, CHP'nin siyasi hayatını tamamlayacağını iddia ederek tartışma yaratacak ifadeler kullandı.
FETÖ'cü Güven "Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adını bile almamalılar. Odaklanmaları gereken şey iktidar, odaklanmaları gereken şey halk." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü mensubu Güven "CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup gidecek, yok olup gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi."
"FETÖ KAÇKINLARI BAYRAM EDİYOR"
Bu açıklamalara Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den sert tepki geldi.
Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ kaçkınları CHP bitecek diye bayram ediyor. Bu mücadele bir tek FETÖ beslemesi kalmayana kadar sürecek." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde yaptığı ilk açıklamalardan birinde FETÖ ile mücadele başlığını açmış, parti içinde denetim mekanizması kurulması talimatı verdiğini açıklamıştı.