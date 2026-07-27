FETÖ'cü Cevheri Güven'den Yeni Parti'ye tavsiye: CHP'yi yok edin

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ yapılanmasına ilişkin "FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum" sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

FETÖ'cü Güven "Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adını bile almamalılar. Odaklanmaları gereken şey iktidar, odaklanmaları gereken şey halk." ifadelerini kullandı. Terör örgütü mensubu Güven "CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup gidecek, yok olup gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi."

Bu kez firari örgüt mensubu Cevheri Güven, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek CHP'nin artık gündemden çıkarılması gerektiğini savundu.

"FETÖ KAÇKINLARI BAYRAM EDİYOR"

Bu açıklamalara Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den sert tepki geldi.

Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ kaçkınları CHP bitecek diye bayram ediyor. Bu mücadele bir tek FETÖ beslemesi kalmayana kadar sürecek." ifadelerini kullandı.