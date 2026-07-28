Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) toplumun farklı kesimlerini kullanarak sahneye koyduğu "mağduriyet" senaryoları dünden bugüne pek çok kez gündeme geldi. Vatandaşın saf duygularını istismar etmek amacıyla kamera karşısına çıkarılan sözde dertli isimlerin, aslında birer 'cast' oyuncusu veya parti görevlisi olduğu belgeleriyle kanıtlandı.

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yıllardır sahnelediği algı operasyonlarını ve "sıradan vatandaş" maskesi altında kamuoyuna sunulan isimlerin gerçek kimliklerini A Haber canlı yayınında tek tek deşifre etti. Sokak röportajlarından parti kürsülerine kadar her alanda kurgulanan bu "tiyatro" oyunlarının, aslında profesyonel ajans oyuncuları ve parti yöneticileri tarafından yürütüldüğü belgeleriyle ortaya konuldu. İşte CHP'nin hafızalara kazınan o büyük "cast" oyunu.

CHP İÇİNDEKİ İTİRAFLAR VE GEÇMİŞİN İZLERİ



Mehmet Karataş, "Aslında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, özellikle bu son Yeni Parti'nin ortaya çıkmasıyla birlikte, bizim yıllardır aslında ifade ettiğimiz şeyi şimdi karşılıklı olarak birbirlerine söylemeye başladılar" ifadelerini kullandı. Karataş, CHP içindeki FETÖ dili tartışmalarına atıfta bulunarak, "Tıpkı FETÖ olayı gibi, hatırlayacaksın bir zamanlar 'CHP'de bir FETÖ dili var' dediğimizde bizi tehdit edip tepki gösteriyorlardı ama nitekim geçen yıllar sonrasında aynı şeyi bugün kendileri söylüyorlar" sözleriyle aktardı.



"MÜFTÜ KARISIYIM" DEDİ, BAR İŞLETMECİSİ ÇIKTI



CHP'nin kurgu siyasetinin en çarpıcı örneklerini sıralayan Mehmet Karataş, "Gül Taşlı Cenal, 'müftünün karısıyım' diyerek sosyal medyada bir video paylaşmış ve o zaman hükümete, Başbakan'a büyük tepkiler göstererek Gezi olaylarını meşrulaştırmaya çalışmıştı" şeklinde konuştu. Gerçeklerin kısa sürede ortaya çıktığını belirten Karataş, "Bu vakada daha sonrasında Gül Taşlı Cenal'ın aslında eşinin müftü değil, eski CHP Burhaniye İlçe Başkanı Faruk Cenaloğlu olduğu ve kendisinin de CHP üyesi ve bar işletmecisi olduğu ortaya çıkmıştı" ifadelerini kullandı.



AJANS OYUNCULARI VE KURGU RÖPORTAJLAR



Ardından "Neşe Abla" olarak bilinen ismin kurgu videosuna değinen Mehmet Karataş, "Bunun bir ajans olduğu, bunun kurgulandığı o kadar açık ki, Neşe Abla orada rolünü tam yapamamış açıkçası" dedi. Karataş, Mustafa Balbay ile yapılan sohbette AK Parti'ye oy vermeyeceğini söyleyen bu ismin aslında kurgu bir vatandaş olduğunu ifade etti.





Bir diğer skandalı hatırlatan Mehmet Karataş, "Muhtar Hanife Çakmak'a Kılıçdaroğlu tarafından CHP rozeti takılmıştı ancak Hanife Çakmak törenin ardından 'Beni yemeğe çağırdılar ama rozet taktılar' diyerek aslında oyuna getirildiğini söyledi ve 'CHP'li değilim, hiçbir zaman da olmadım' dedi" sözleriyle gerçeği aktardı.



"KÖYLÜ KIZI" ROLÜNDEKİ AJANS OYUNCUSU



Karataş, "Siyaset, demokrasi her şeyden önce şeffaflık ister. Vatandaş hizmet bekler ama her şeyden önce şeffaflık ister" dedi. Meclis önündeki bir başka kurguyu deşifre eden Karataş, "Ben köylü kızı Zeynep'im, başka unvanım yok' diyerek konuşmuştu ancak aslında bir ajansa kayıtlı olduğu ve oyuncu adayı olduğu ortaya çıkmıştı" ifadelerini kullandı.



SIRADAN VATANDAŞ GÖRÜNÜMLÜ MECLİS ÜYELERİ



CHP'nin yerel seçimlerdeki algı oyunlarına da değinen Mehmet Karataş, "İmamoğlu'na destek veren başörtülü sıradan vatandaş görüntüsüyle paylaşılan Emine Polat'ın, CHP Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı" dedi. Bir başka örnekte ise Karataş, "Umut Danıştan, 'Geçen seçim Binali Yıldırım'a oy verdim, şimdi İmamoğlu'na vereceğim' demişti ancak kendisinin CHP Kartal Belediyesi Meclis üyesi olduğu belirlendi" şeklinde konuştu.



YOZGATLI ÇİFTÇİDEN İSTANBUL BELEDİYESİNE: KURGU DEĞİŞMİYOR



Mehmet Karataş, "Özgür Özel'in Yozgat mitinginde 'malımız mülkümüz kalmadı' diyen çiftçi Ersoy'un aslında CHP çevresinden, oradaki yapılanmanın içinden bir isim olduğu görüldü" sözlerini kaydetti. Tuncay Özkan'ın "Anadolulu köylü" diye paylaştığı Hüsniye Kaya hakkında ise Karataş, "Eski CHP Parti Meclis üyesi ve milletvekili adayı olduğu belirlendi" dedi.



Ekrem İmamoğlu'nun ilk iş günündeki 'tesadüfi' karşılaşmaya da dikkat çeken Karataş, "Coşkun Dilin isimli personelin, İmamoğlu'nun Beylikdüzü döneminden tanıdığı özel kalem çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı" ifadelerini kullandı.