CHP'de Yeni Parti depremi! Bölünme kriziyle "Ana muhalefet" nasıl el değiştirdi?

CHP'de uzun süredir devam eden liderlik mücadelesi, kurultay tartışmaları ve yolsuzluk iddiaları, partiyi tarihi bir bölünmeye götürdü. Şaibeli kurultay sürecinin ardından yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki kriz, Yeni Parti'nin kurulmasıyla yeni bir boyut kazandı. A Haber'in hazırladığı Editörün Notu programında CHP'deki bölünme ve Yeni Parti'nin oluşum süreci ele alındı.

Ana muhalefet partisi olarak iktidara alternatif politikalar üretmesi ve toplumun beklentilerine çözüm sunması beklenen CHP, son dönemde proje siyaseti yerine iç çekişmeler, kurultay tartışmaları, yolsuzluk iddiaları ve liderlik krizleriyle gündemden düşmüyor.

Şaibeli kurultay sürecinin ardından derinleşen parti içi ayrışma, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti ile yeni bir boyut kazanırken, CHP son yılların en büyük bölünmelerinden biriyle karşı karşıya kaldı.