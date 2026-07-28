CHP'de Yeni Parti depremi! Bölünme kriziyle "Ana muhalefet" nasıl el değiştirdi?
CHP'de şaibeli kurultay, yolsuzluk ve liderlik savaşlarıyla dönemin en çalkantılı süreci yaşanırken, Özgür Özel tarafından Yeni Parti'nin kurulmasıyla ana muhalefetteki bölünme resmileşti. Adı yolsuzluk davasında geçen isimlerin kurduğu Yeni Parti'nin CHP ile hiçbir ideolojik farkının bulunmaması başta seçmen olmak üzere siyasette de büyük bir kafa karışıklığına neden olurken iç kavgalar nedeniyle CHP içinden çıkan Yeni Parti'nin başarılı olma ihtimali var mı? A Haber'de derlenen Editörün Notu ile CHP'deki bölünme ve Yeni Parti süreci ele alındı.
CHP'de uzun süredir devam eden liderlik mücadelesi, kurultay tartışmaları ve yolsuzluk iddiaları, partiyi tarihi bir bölünmeye götürdü. Şaibeli kurultay sürecinin ardından yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki kriz, Yeni Parti'nin kurulmasıyla yeni bir boyut kazandı. A Haber'in hazırladığı Editörün Notu programında CHP'deki bölünme ve Yeni Parti'nin oluşum süreci ele alındı.
Ana muhalefet partisi olarak iktidara alternatif politikalar üretmesi ve toplumun beklentilerine çözüm sunması beklenen CHP, son dönemde proje siyaseti yerine iç çekişmeler, kurultay tartışmaları, yolsuzluk iddiaları ve liderlik krizleriyle gündemden düşmüyor.
Şaibeli kurultay sürecinin ardından derinleşen parti içi ayrışma, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti ile yeni bir boyut kazanırken, CHP son yılların en büyük bölünmelerinden biriyle karşı karşıya kaldı.
İKTİDARIN PROJELERİNE "İSTEMEZÜK" ELEŞTİRİSİ
CHP'nin uzun yıllardır yerli ve milli projelere yönelik eleştirel yaklaşımı da yeniden tartışma konusu oldu. CHP'li milletvekili Engin Altay'ın geçmişte yaptığı, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok." sözleri, muhalefetin iktidarın her adımına karşı çıktığının açık ispatı niteliğindeydi.
YERLİ VE MİLLİ GURURLARA "OYUNCAK" BENZETMESİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunma sanayii projeleri, TOGG ve enerji keşiflerine ilişkin geçmişte yaptığı "Otomobil üreteceğiz diyorlar, nerede? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. Yapamazlar" açıklamaları, fondaş medyanın sözde gazetecilerinin yerli üretim İHA'lara yönelik "oyuncak" benzetmeleri hala hafızalardaki yerini koruyor.
Vesayet odaklarının yıllarca engellemeye çalıştığı yerli ve milli otomobil TOGG, 2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilirken, Türkiye savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik alanda dünyanın dikkatle takip ettiği ülkeler arasına girdi.