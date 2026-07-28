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CHP'de Yeni Parti depremi! Bölünme kriziyle "Ana muhalefet" nasıl el değiştirdi?

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CHP'de Yeni Parti depremi! Bölünme kriziyle "Ana muhalefet" nasıl el değiştirdi?

CHP'de şaibeli kurultay, yolsuzluk ve liderlik savaşlarıyla dönemin en çalkantılı süreci yaşanırken, Özgür Özel tarafından Yeni Parti'nin kurulmasıyla ana muhalefetteki bölünme resmileşti. Adı yolsuzluk davasında geçen isimlerin kurduğu Yeni Parti'nin CHP ile hiçbir ideolojik farkının bulunmaması başta seçmen olmak üzere siyasette de büyük bir kafa karışıklığına neden olurken iç kavgalar nedeniyle CHP içinden çıkan Yeni Parti'nin başarılı olma ihtimali var mı? A Haber'de derlenen Editörün Notu ile CHP'deki bölünme ve Yeni Parti süreci ele alındı.

CHP'de uzun süredir devam eden liderlik mücadelesi, kurultay tartışmaları ve yolsuzluk iddiaları, partiyi tarihi bir bölünmeye götürdü. Şaibeli kurultay sürecinin ardından yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki kriz, Yeni Parti'nin kurulmasıyla yeni bir boyut kazandı. A Haber'in hazırladığı Editörün Notu programında CHP'deki bölünme ve Yeni Parti'nin oluşum süreci ele alındı.

BÜYÜK KAVGA CHP'Yİ BÖLDÜ: YENİ PARTİ KURULDU

Ana muhalefet partisi olarak iktidara alternatif politikalar üretmesi ve toplumun beklentilerine çözüm sunması beklenen CHP, son dönemde proje siyaseti yerine iç çekişmeler, kurultay tartışmaları, yolsuzluk iddiaları ve liderlik krizleriyle gündemden düşmüyor.

Şaibeli kurultay sürecinin ardından derinleşen parti içi ayrışma, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti ile yeni bir boyut kazanırken, CHP son yılların en büyük bölünmelerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

CHP'de Yeni Parti depremi! Bölünme kriziyle "Ana muhalefet" nasıl el değiştirdi? - 1

İKTİDARIN PROJELERİNE "İSTEMEZÜK" ELEŞTİRİSİ

CHP'nin uzun yıllardır yerli ve milli projelere yönelik eleştirel yaklaşımı da yeniden tartışma konusu oldu. CHP'li milletvekili Engin Altay'ın geçmişte yaptığı, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok." sözleri, muhalefetin iktidarın her adımına karşı çıktığının açık ispatı niteliğindeydi.

CHP'de Yeni Parti depremi! Bölünme kriziyle "Ana muhalefet" nasıl el değiştirdi? - 2

YERLİ VE MİLLİ GURURLARA "OYUNCAK" BENZETMESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunma sanayii projeleri, TOGG ve enerji keşiflerine ilişkin geçmişte yaptığı "Otomobil üreteceğiz diyorlar, nerede? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. Yapamazlar" açıklamaları, fondaş medyanın sözde gazetecilerinin yerli üretim İHA'lara yönelik "oyuncak" benzetmeleri hala hafızalardaki yerini koruyor.

Vesayet odaklarının yıllarca engellemeye çalıştığı yerli ve milli otomobil TOGG, 2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilirken, Türkiye savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik alanda dünyanın dikkatle takip ettiği ülkeler arasına girdi.

CHP'de Yeni Parti depremi! Bölünme kriziyle "Ana muhalefet" nasıl el değiştirdi? - 3

KURULTAY TARTIŞMALARI VE PARTİ İÇİ ÇATIRDAMALAR

CHP'de 2-3 Kasım 2023'de düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun az bir oy farkıyla koltuğu Özgür Özel'e devretmesinin arkasından parayla satın alınan delegeler ortaya çıkmış ve ana muhalefet kanadında parçalanma süreci başlamıştı.

CHPli belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluklar ve pavyon köşelerindeki delege pazarlıkları ile parti içindeki çatırdamalar muhalefetteki krizi daha da derinleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hançerlendim" çıkışının ardından İmamoğlu-Özel cephesinin "Hain Kemal " sloganlarıyla Kılıçdaroğlu hedef alınması partideki en büyük kaoslarından biri olarak tarihe geçti.

CHP'de Yeni Parti depremi! Bölünme kriziyle "Ana muhalefet" nasıl el değiştirdi? - 4

KILIÇDAROĞLU MAHKEME KARARIYLA YENİDEN CHP GENEL BAŞKANI

Değişimciler ve arınma çağrısı yapan CHP kanadında ayrışmalar peş peşe gelirken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihinde aldığı kararla kurultayın şaibeli olduğu hükme bağlandı. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelirken, parti içinde koltuk savaşları yeniden alevlendi.

Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasında yaşanan karşılıklı suçlamalar ve liderlik tartışmaları, CHP'deki krizin daha da derinleşmesine neden oldu.

CHP'de Yeni Parti depremi! Bölünme kriziyle "Ana muhalefet" nasıl el değiştirdi? - 5


YENİ PARTİ'NİN KURULMASIYLA CHP RESMEN BÖLÜNMÜŞ OLDU

Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaklaşık iki ay süren liderlik krizinin ardından Özgür Özel, 24 Temmuz 2026'da CHP'den istifa ederek aynı gün Yeni Parti'nin kurulduğunu duyurdu.

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'den ayrılan 91 milletvekili Yeni Parti'ye katılırken, CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 44'e düştü. Böylece ana muhalefet görevi de Yeni Parti'ye geçmiş oldu. Yeni Parti ile CHP arasında fikri bir değişiklik, ideolojik bir ayrışma ya da yeni bir siyasi yol haritası bulunmaması kamuoyunda tartışılırken, yeni oluşumun CHP'deki iç kavganın bir sonucu olarak ortaya çıkmış oldu. Yolsuzluk davasında geçen isimlerin kurduğu Yeni Parti, seçmende nasıl güven oluşturacağı merak konusu olurken, muhalefette oluşan yeni tablonun siyasette bulacağı karşılık önümüzdeki günlerde belli olacak.

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