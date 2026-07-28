Yeni Parti ekibinden skandal başlangıç! CHP'yi bölüp temeli 'hırsızlıkla' attılar

Özgür Özel'in yolsuzluk şüphelisi ekibiyle kurduğu Yeni Parti'nin adı daha ilk günden şaibelerle anılmaya başladı. Özgür Özel ve ekibi, ilk olarak CHP'den istifalarına saatler kala CHP Meclis Grubu'nun kasasını boşalttı. Grup faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla CHP'li milletvekillerinin maaşlarından düzenli olarak kesilen aidatlarla oluşturulan bütçe, Özel'e yakın grup tarafından Yeni Parti'nin kurulmasına az bir süre kala kendi vekilleri arasında paylaştırıldı.

91 milletvekili Özgür Özel ile birlikte hareket ediyor. (Fotoğraf: DHA)

7 MİLYON TL GASP EDİLDİ



Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, böylece CHP'ye ait yaklaşık 7 milyon liralık kaynak gasp edilerek Yeni Parti'ye transfer edildi. Genel Merkez tarafından görevden alınan il-ilçe başkanları da Özel'in 'örtülü müsaadesiyle' kendi bölgelerinde yağmaya girişti. Binalarda yer alan bilgisayar ve koltuk takımı gibi birçok demirbaşın hala kayıp olduğu öğrenildi. Kayıp malzemelerin Yeni Parti'nin yeni il-ilçe binalarına taşınacağı iddia ediliyor.

X HESABINI CHP'DEN ÇALDILAR

Yeni Parti'nin resmi sosyal medya hesabı da CHP'den çalındı. Özel ve ekibi, CHP Meclis Grubu'nun X platformundaki hesabını gasp ederek ismini, "Yeni Parti" olarak değiştirdi. 155 bin takipçiye sahipken teslim alınan söz konusu sayfa, Yeni Parti'nin resmi X hesabı olarak tanıtıldı.