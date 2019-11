PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 çıkış tarihi açıklandı mı?

PS5 ne zaman çıkacak? Oyun dünyasını sarsması beklenen PlayStation 5 çıkış tarihi için yeni dedikodular ortaya atılmaya başlandı. Merakla beklenen The Last of Us Part 2'nin çıkış tarihinin duyurulmasıyla birlikte PS5 ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aranıyor. The Last of Us Part 2 oyununun PS5'te çalışacağı biliniyordu. İşte, PlayStation 5 çıkış tarihine yönelik son haberler…