PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 çıkış tarihi açıklandı mı?

Sony, PlayStation 5 (PS5) oyun konsolunun satışa sunulacağı tarihi net olarak açıklamasa da bir tarih aralığı vermişti. Sony Entertainment Başkanı ve CEO'su Jim Ryan'ın şirketin blog sayfasından yaptığı açıklamada PlayStation'un yeni modeli PS5'in 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya çıkacağını belirtmişti. PS5'in çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili en net iddia PSErobus'tan geldi.