PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 çıkış tarihi açıklandı mı?
PS5 ne zaman çıkacak? Oyun severlerin merakla beklediği PlaySation 5 çıkış tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Oyun firmalarının Kara Cuma (Black Friday) nedeniyle indirime girmesinin ardından PS5 ne zaman çıkacak sorusuna hakkında da araştırma yapılmaya başlandı. Kullanıcılarına yepyeni deneyimler sunacak sürümün Türkiye fiyatının 5000 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 24.11.2019 01:44 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 01:46
PS5 ne zaman çıkacak? Oyun dünyasını sarsması beklenen PlayStation 5 çıkış tarihi için yeni dedikodular ortaya atılmaya başlandı. Merakla beklenen The Last of Us Part 2'nin çıkış tarihinin duyurulmasıyla birlikte PS5 ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aranıyor. The Last of Us Part 2 oyununun PS5'te çalışacağı biliniyordu. İşte, PlayStation 5 çıkış tarihine yönelik son haberler…
PS5 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Japonya merkezli Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 için bekleyişin sürerken konsol ile ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor.
Sony, PlayStation 5 (PS5) oyun konsolunun satışa sunulacağı tarihi net olarak açıklamasa da bir tarih aralığı vermişti. Sony Entertainment Başkanı ve CEO'su Jim Ryan'ın şirketin blog sayfasından yaptığı açıklamada PlayStation'un yeni modeli PS5'in 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya çıkacağını belirtmişti. PS5'in çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili en net iddia PSErobus'tan geldi.
Daha önce The Last of Us Part II'nin çıkış tarihini bilmesiyle gündeme gelen PSErobus isimli Twitter kullanıcısı, PS5 için önemli açıklamalarda bulundu. PSErobus'un sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; PS5, 20 Kasım 2020 tarihinde Kuzey Amerika ve belli başlı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Konsolun fiyatı ise 499 dolar olacak.
PS5'TE YAPILACAK YENİLİKLER
PlayStation 4 ile dualshock'un tasarımını yenileyen Sony, gözünü yeni nesile çevirmiş durumda. Dualshock 4 ile dokunmatik yüzey ekleyen Sony, görünüşe göre bu tasarımı rötuşlayıp Dualshock 5'te de benzer bir tasarım ile karşımıza çıkacak.