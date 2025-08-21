21 Ağustos 2025, Perşembe
UEFA'da ülke puanları güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 play-off turu ilk maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan kritik karşılaşmada Portekiz temsilcisi Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Bu önemli mücadelenin ardından futbolseverlerin gözü, UEFA ülke puanı sıralaması listesine çevrildi. Peki, bu sonucun ardından Türkiye'nin ülke puanı ve sıralaması ne oldu? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21.08.2025 00:58 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 01:13