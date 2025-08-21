UEFA’da ülke puanları güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

21 Ağustos 2025, Perşembe

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 play-off turu ilk maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan kritik karşılaşmada Portekiz temsilcisi Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Bu önemli mücadelenin ardından futbolseverlerin gözü, UEFA ülke puanı sıralaması listesine çevrildi. Peki, bu sonucun ardından Türkiye'nin ülke puanı ve sıralaması ne oldu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.08.2025 00:58 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 01:13
Bugün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 play-off turu ilk maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Portekiz devi Benfica'yı konuk etti. Kritik mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı ve güncel sıralamadaki yeri belli oldu.

İşte ilk 10'da bulunan ülke ve puanları…

1-) İNGİLTERE: 94.839

2-) İTALYA: 84.374

3-) İSPANYA: 78.703

4-) ALMANYA: 74.545

5-) FRANSA: 67.748

6-) HOLLANDA: 61.283

7-) PORTEKİZ: 55.566

8-) BELÇİKA: 53.250

9-) TÜRKİYE: 43.400

10-) ÇEKYA: 40.100