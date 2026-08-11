Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor
A Milli Takım, tarihi zaferlere imza attığı ekranlara yeniden dönüyor. Milyonları tek yürek yapacak milli heyecan, eylül ayından itibaren ATV ekranlarında yaşanacak. Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika gibi Avrupa futbolunun devleriyle karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi'ndeki tüm heyecan, özel yayınlarla Turkuvaz Medya ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
TARİHİ ZAFERLERİN EKRANI YENİDEN MİLLİ HEYECANA SAHNE OLACAK
Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, eylül ayından itibaren Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanacak.
24 Eylül'de başlayacak dev turnuvada, A Milli Takım'ın yanı sıra Avrupa'nın önde gelen futbol ülkeleri ve dünyaca ünlü yıldızlar sahne alacak.
Millilerin unutulmaz zaferlerine ev sahipliği yapan ekranlar, yeniden milli heyecanı futbolseverlerle buluşturacak.
Tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım, grubunda son Dünya Kupası finalisti Fransa, EURO 2020 şampiyonu İtalya ve yıldızlar topluluğu Belçika ile karşılaşacak.
Bu dev mücadeleler, kesintisiz olarak ATV ekranlarından futbolseverlere ulaşacak.