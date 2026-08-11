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Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Takım, tarihi zaferlere imza attığı ekranlara yeniden dönüyor. Milyonları tek yürek yapacak milli heyecan, eylül ayından itibaren ATV ekranlarında yaşanacak. Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika gibi Avrupa futbolunun devleriyle karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi'ndeki tüm heyecan, özel yayınlarla Turkuvaz Medya ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 1

TARİHİ ZAFERLERİN EKRANI YENİDEN MİLLİ HEYECANA SAHNE OLACAK

Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, eylül ayından itibaren Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 2

24 Eylül'de başlayacak dev turnuvada, A Milli Takım'ın yanı sıra Avrupa'nın önde gelen futbol ülkeleri ve dünyaca ünlü yıldızlar sahne alacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 3

Millilerin unutulmaz zaferlerine ev sahipliği yapan ekranlar, yeniden milli heyecanı futbolseverlerle buluşturacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 4

Tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım, grubunda son Dünya Kupası finalisti Fransa, EURO 2020 şampiyonu İtalya ve yıldızlar topluluğu Belçika ile karşılaşacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 5

Bu dev mücadeleler, kesintisiz olarak ATV ekranlarından futbolseverlere ulaşacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 6

A MİLLİ TAKIM'IN UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki zorlu maratona 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa'yı konuk ederek başlayacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 7

Ay-Yıldızlılar, ikinci maçında ise 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 8

Milliler, ekim ayındaki ilk maçında 2 Ekim Cuma günü Belçika deplasmanına çıkacak. A Milli Takım, 5 Ekim Pazartesi günü ise İtalya'ya konuk olacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 9

Milliler, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 10

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi grup etabını 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanında oynayacağı kritik karşılaşmayla tamamlayacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 11

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi maçları

25 Eylül: Türkiye - Fransa | Kocaeli
28 Eylül: Türkiye - İtalya | Bursa
2 Ekim: Belçika - Türkiye
5 Ekim: İtalya - Türkiye
12 Kasım: Türkiye - Belçika | İzmir
15 Kasım: Fransa - Türkiye

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 12

SADECE MİLLİ TAKIM DEĞİL, AVRUPA'NIN YILDIZLARI DA ATV EKRANLARINDA

Turkuvaz Medya ekranları, yalnızca A Milli Takım'ın maçlarını değil, UEFA Uluslar Ligi'nin diğer önemli karşılaşmalarını da A Spor ve diğer kanalları aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 13

Dünya şampiyonu İspanya, son UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz, EURO 2028'in ev sahibi İngiltere ve teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın güçlü takımları ve dünyaca ünlü yıldızları da ekranlarda olacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 14
A Ligi gruplarında yer alan takımlar şöyle:
1. Grup: Türkiye, Fransa, İtalya, Belçika
2. Grup: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan
3. Grup: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya
4. Grup: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler
Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 15

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselme hakkı kazanacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 16

Gruplarını üçüncü sırada bitiren ekipler, A Ligi'nde kalabilmek için B Ligi'nin ikincileriyle play-off oynayacak. Gruplarını son sırada tamamlayan takımlar ise doğrudan B Ligi'ne düşecek.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 17

Çeyrek final ve play-off karşılaşmaları 25-30 Mart tarihlerinde oynanacak. Final turnuvası 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde oynanacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 18

En yeni çekim teknikleri, özel röportajlar, sürpriz konuklar ve maçlara dair tüm detaylarla Avrupa futbolunun heyecanı, eylül ayından itibaren Turkuvaz Medya ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor 19
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