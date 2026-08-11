Milli heyecan yeniden ATV'de! Ay-Yıldızlılar Avrupa'nın devlerine karşı tarih yazmaya geliyor

SADECE MİLLİ TAKIM DEĞİL, AVRUPA'NIN YILDIZLARI DA ATV EKRANLARINDA

Turkuvaz Medya ekranları, yalnızca A Milli Takım'ın maçlarını değil, UEFA Uluslar Ligi'nin diğer önemli karşılaşmalarını da A Spor ve diğer kanalları aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.