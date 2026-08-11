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Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili bütün delillerin tekrar değerlendirildiğini belirten Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

FENERBAHÇE OTOBÜSÜNE YÖNELİK SİLAHLI SALDIRI SORUŞTURMASINDA 5 ŞÜPHELİYE OPERASYON

"Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı, hafızalardaki yerini korumaktadır. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış; yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir."

Adalet Bakanı Akın Gürlek (Fotoğraf: AA)Adalet Bakanı Akın Gürlek (Fotoğraf: AA)

5 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

"Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir."

FENERBAHÇE OTOBÜSÜNE SALDIRIDA YENİ GELİŞME! 5 ŞÜPHELİYE OPERASYON

"Bu vesileyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze, özellikle Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, soruşturmayı titizlikle yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza, görev alan Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz."

4 Nisan 2015'te düzenlenen silahlı saldırı olayı aradan geçen sürede aydınlatılamamıştı. (Fotoğraf: AA)4 Nisan 2015'te düzenlenen silahlı saldırı olayı aradan geçen sürede aydınlatılamamıştı. (Fotoğraf: AA)

HTS VE BAZ İSTASYONU ANALİZLERİ İNCELENDİ

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"04.04.2015 tarihinde Rize ilinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşen futbol müsabakasının ardından, Fenerbahçe kafilesini taşıyan, Sahil Turizm isimli firmaya ait, Ufuk KIRAN'ın sevk ve idaresindeki 53 DE 618 plakalı otobüs, Trabzon Havalimanı istikametine doğru seyir halindeyken, otobüse Sürmene ilçesi Soğuksu mahallesi Viyadük girişinde av tüfeği ile ateş açılması neticesinde şoför Ufuk'un sol şakak kısmından hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, otobüsün zarar gördüğü ve otobüste bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncu, görevli ve yetkililerinin tehlike atlattığı, Ufuk'un kontrollü bir şekilde otobüsü yol kenarında durdurarak daha büyük bir olayın meydana gelmesini engellediği, olayın bildirilmesi üzerine Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlandığı anlaşılmıştır."

Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. (Fotoğraf: İHA)Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. (Fotoğraf: İHA)

DOSYA YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI

"Olay mahallinde veya yakın çevresinde bulunduklarına ilişkin tespitler, olay öncesi ve sonrasında yaptıkları sosyal medya paylaşımları, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ve mühimmatla kurulan olası bağlantılar ile soruşturma sırasında elde edilen çeşitli bilgi ve bulgular üzerinden ilk aşamada Emre ALTINTAŞ, Nihat SAKA, Murat DEMİR, Tayfun KOTİL ve Yusuf ÖKSÜZ şüpheli olarak değerlendirilmiş; ancak toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından şüphelilerin atılı suçları işlediklerine dair yeterli şüpheyi oluşturacak delil elde edilemediğinden; Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 04.08.2020 tarih ve 2016/493 sayılı kararıyla, şüpheliler hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına karar verilmiştir."

"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24.04.2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından kamu vicdanını yakından ilgilendiren faili meçhul dosyalar değerlendirmeye alınmış ve yürütülen koordine çalışmalar neticesinde dosya tekrar incelenmiştir. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığının 02.06.2026 tarihli fezlekesiyle dosya Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek 2026/8778 soruşturma sırasına kaydedilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.06.2026 tarih ve 2026/3416 D.İş sayılı kararı ile dosyanın incelenmesinin kısıtlanmasına karar verilmiştir."

Şüphelilere ait adreslerde de arama yapıldı. (Fotoğraf: DHA)Şüphelilere ait adreslerde de arama yapıldı. (Fotoğraf: DHA)

YENİ DELİLLER ELDE EDİLDİ

"Soruşturma kapsamında üç farklı GSM operatörüne ait altı baz istasyonu yönünden yapılan yeni HTS/BAZ analizleri sonucunda yeni deliller elde edilmesi üzerine 04.08.2020 tarihli Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Trabzon 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 17.07.2026 tarihli kararıyla kaldırılmıştır."

"Olayın aydınlatılmasına yönelik Bilgi Teknolojileri Kurumundan talep edilen birbirinden farklı 54 (elli dört) ID numarasına ilişkin BAZ istasyonu verilerini içeren HTS verileri üzerinde, olay anından önce birbirleriyle irtibatı olan; ancak olay anında irtibatı kesilen, olay sonrası yeniden irtibatları başlayan ve olaydan hemen sonra olay yerinde BAZ sinyal almaya başlayan Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı BAZ istasyonları kriter alınarak yapılan analiz ve çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, Yusuf ÖKSÜZ isimli şahsın 05.06.2015 tarihli bilgi sahibi beyanında; olay saatinde ikametinde olduğunu, Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsüne saldırı olayını kardeşinden öğrendiğini, sonrasında diğer şahıslarla görüştüğünü beyan etmesine rağmen olay saatinde Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı istasyondan BAZ sinyali aldığı, olay gerçekleşmeden hemen önce irtibatlı bulunduğu Emiral AYGÜNES, Hakan HATİPOĞLU ve Özgür ERTÜRK isimli şahısların Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsünün Rize İlinden geliş güzergahında bulunan Of İlçesinde sahil yolu güzergahında BAZ sinyal bilgilerinin bulunduğu, olay öncesi ve sonrası Yusuf ÖKSÜZ, Emiral AYGÜNES, Hakan HATİPOĞLU ve Özgür ERTÜRK isimli şahısların birbiriyle sık irtibatlarının bulunduğu, Özden Recep KAPLAN isimli şahsın yine şahıslardan Hakan HATİPOĞLU ve Emiral AYGÜNES isimli şahıslarla olay saatine yakın irtibatının bulunduğu, olay sonrası Yusuf ÖKSÜZ ve Emiral AYGÜNEŞ isimli şahısların aynı bölgeden BAZ sinyal kaydı olduğu, yine olay sonrası Hakan HATİPOĞLU ve Özden Recep KAPLAN isimli şahısların aynı bölgeden BAZ sinyal kaydı olduğu tespit edilmiştir."

Olayda otobüsün şoför tarafındaki camı kırılırken sürücü başından yaralanmıştı. (Fotoğraf: DHA)Olayda otobüsün şoför tarafındaki camı kırılırken sürücü başından yaralanmıştı. (Fotoğraf: DHA)

HESAP HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

"Özgür ERTÜRK isimli şahsın 09.05.2015 tarihli beyanında; Yusuf ÖKSÜZ isimli şahsın kendisine bir arkadaşının araç alacağını, kendisinin bankalarla sorunu olduğundan aracı onun üzerine alıp alamayacağını sorduğunu, kendisinin de kabul ettiğini beyan etmesi nedeniyle olay tarihinde Yusuf ÖKSÜZ isimli şahsın maddi anlamda sorunları olduğu değerlendirilmiş, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından gelen 2017 ve sonrasına ait hesap hareketleriyle ilgili tespitte Yusuf ÖKSÜZ isimli şahsın özellikle 2022 sonrası maddi olarak durumunun iyileştiği, halen şahsın üzerine (5) adet araç bulunduğu tespit edilmiştir. Olayın şüphelileri Emiral AYGÜNEŞ, Hakan HATİPOĞLU, Yusuf ÖKSÜZ, Özden Recep KAPLAN ve Özgür ERTÜRK hakkında 11.08.2026 tarihinde araç, ev ve iş yerlerinde arama, el koyma işlemi ile şahısların gözaltına alınması için operasyon başlatılmıştır."

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