Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili bütün delillerin tekrar değerlendirildiğini belirten Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı, hafızalardaki yerini korumaktadır. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış; yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir."
5 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON
"Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir."
"Bu vesileyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze, özellikle Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, soruşturmayı titizlikle yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza, görev alan Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz."
HTS VE BAZ İSTASYONU ANALİZLERİ İNCELENDİ
Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"04.04.2015 tarihinde Rize ilinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşen futbol müsabakasının ardından, Fenerbahçe kafilesini taşıyan, Sahil Turizm isimli firmaya ait, Ufuk KIRAN'ın sevk ve idaresindeki 53 DE 618 plakalı otobüs, Trabzon Havalimanı istikametine doğru seyir halindeyken, otobüse Sürmene ilçesi Soğuksu mahallesi Viyadük girişinde av tüfeği ile ateş açılması neticesinde şoför Ufuk'un sol şakak kısmından hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, otobüsün zarar gördüğü ve otobüste bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncu, görevli ve yetkililerinin tehlike atlattığı, Ufuk'un kontrollü bir şekilde otobüsü yol kenarında durdurarak daha büyük bir olayın meydana gelmesini engellediği, olayın bildirilmesi üzerine Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlandığı anlaşılmıştır."