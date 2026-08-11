Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri
Giriş Tarihi:
2026-2027 Trendyol Süper Lig maratonu Galatasaray - Çorum FK karşılaşmasıyla start alırken, yapay zeka algoritması devlerin "kaderini" belirledi. Takımların yaz hamleleri ve kadro kaliteleri üzerinden yapılan karmaşık analiz, şampiyonluk yarışında ezber bozan bir tablo ortaya çıkardı. İşte tüm dengeleri değiştirecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sıralamadaki yeri.
2026-2027 Süper Lig sezonu öncesinde Euro Club Index, takımların güncel kadroları ve yaz transfer dönemindeki takviyelerini analiz ederek sezon sonu puan durumunu tahmin etti. Ortaya çıkan sıralamada şampiyonluk yarışının büyük çekişmeye sahne olacağı öngörüldü. İşte şampiyonluk tahmini...
İŞTE YAPAY ZEKANIN TAHMİNİ SIRALAMASI
18. Eyüpspor
17. Gençlerbirliği
16. Gaziantep FK
15. Kocaelispor