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Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026-2027 Trendyol Süper Lig maratonu Galatasaray - Çorum FK karşılaşmasıyla start alırken, yapay zeka algoritması devlerin "kaderini" belirledi. Takımların yaz hamleleri ve kadro kaliteleri üzerinden yapılan karmaşık analiz, şampiyonluk yarışında ezber bozan bir tablo ortaya çıkardı. İşte tüm dengeleri değiştirecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sıralamadaki yeri.

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 1
2026-2027 Süper Lig sezonu öncesinde Euro Club Index, takımların güncel kadroları ve yaz transfer dönemindeki takviyelerini analiz ederek sezon sonu puan durumunu tahmin etti. Ortaya çıkan sıralamada şampiyonluk yarışının büyük çekişmeye sahne olacağı öngörüldü. İşte şampiyonluk tahmini...
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 2

İŞTE YAPAY ZEKANIN TAHMİNİ SIRALAMASI

18. Eyüpspor

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 3
17. Gençlerbirliği
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 4
16. Gaziantep FK
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 5
15. Kocaelispor
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 6
14. Erzurumspor FK
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 7
13. Alanyaspor
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 8
12. Amed SK
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 9
11. Çaykur Rizespor
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 10
10. Kasımpaşa
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 11
9. Çorum FK
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 12
8. Konyaspor
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 13
7. Göztepe
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 14
6. Samsunspor
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 15

Süper Lig'in ilk 5 sırasında yer alacak takımlar şu şekilde tahmin edildi;

5 - Başakşehir - %0.9

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 16
4 - Trabzonspor - %6.3
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 17
3 - Beşiktaş - %12.7
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 18
2 - Galatasaray - %29.5
Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Yapay zekadan olay tahmin! İşte 4 büyüklerin sıralamadaki yeri 19
1 - Fenerbahçe - %48.7
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