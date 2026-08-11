2026-2027 Süper Lig sezonu öncesinde Euro Club Index, takımların güncel kadroları ve yaz transfer dönemindeki takviyelerini analiz ederek sezon sonu puan durumunu tahmin etti. Ortaya çıkan sıralamada şampiyonluk yarışının büyük çekişmeye sahne olacağı öngörüldü. İşte şampiyonluk tahmini...