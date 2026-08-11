Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sesleri! İmza an meselesi

Yaz transfer döneminde flaş hamleler yapan Fenerbahçe, Napoli forması giyen Romelu Lukaku'yu gündemine almıştı. Napoli ile temasa geçen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu için yoğun pazarlıklara başlamıştı.

Fenerbahçe'nin, 33 yaşındaki santrforun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Lukaku transferi için Napoli'yle 6 milyon euro + bonuslar karşılığında el sıkıştı.

Bir süredir Lukaku transferi için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin transferde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

Öte yandan Lukaku'nun, sarı-lacivertliler için sağlık kontrolünden bile geçtiği kaydedildi.

GEÇEN SEZON 7 MAÇA ÇIKTI!

Romelu Lukaku geçtiğimiz sezon Napoli'de toplam 7 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol attı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan deneyimli futbolcu kariyerinde Chelsea, Manchester United, Everton, West Bromwich, Roma, Anderlecht ve Inter gibi kulüplerde de forma giymişti.