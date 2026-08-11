Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sesleri! İmza an meselesi
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli hamleler yapan Fenerbahçe, dünya futbolunun yıldız golcülerinden Romelu Lukaku için transferde sona geldi. Sarı-lacivertlilerin, Belçikalı forvetin transferi konusunda Napoli ile yürüttüğü görüşmelerde anlaşma sağladığı ve tarafların el sıkıştığı öne sürüldü.
Yaz transfer döneminde flaş hamleler yapan Fenerbahçe, Napoli forması giyen Romelu Lukaku'yu gündemine almıştı. Napoli ile temasa geçen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu için yoğun pazarlıklara başlamıştı.
Bir süredir Lukaku transferi için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin transferde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin, 33 yaşındaki santrforun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Lukaku transferi için Napoli'yle 6 milyon euro + bonuslar karşılığında el sıkıştı.
Öte yandan Lukaku'nun, sarı-lacivertliler için sağlık kontrolünden bile geçtiği kaydedildi.
İki kulüp arasında sözleşmelerin incelendiği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı vurgulandı.
GEÇEN SEZON 7 MAÇA ÇIKTI!
Romelu Lukaku geçtiğimiz sezon Napoli'de toplam 7 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol attı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan deneyimli futbolcu kariyerinde Chelsea, Manchester United, Everton, West Bromwich, Roma, Anderlecht ve Inter gibi kulüplerde de forma giymişti.