27 Mayıs 2024, Pazartesi
Sıfır araç indirimli fiyatları 386 bin TL’den başlıyor: İşte 2024 Dacia, Fiat, Hyundai, Opel, Renault….
Mayıs ayındaki zamlar, ÖTV muafiyetli sıfır araç fiyatlarını da etkiledi. Muafiyet limiti 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseltilmesine rağmen, zamlar nedeniyle birçok model liste dışı kaldı. İşte ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia ve Seat modelleri ve fiyatları…
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:06
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