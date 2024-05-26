26 Mayıs 2024, Pazar
Mayıs ayı sıfır araç fırsatı bitiyor! Fiyatlar 386 bin TL’den başlıyor: İşte 2024 Dacia, Fiat, Hyundai, Opel, Renault….
Mayıs ayındaki zamlar, ÖTV muafiyetli sıfır araç fiyatlarını da etkiledi. Muafiyet limiti 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseltilmesine rağmen, zamlar nedeniyle birçok model liste dışı kaldı. İşte ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia ve Seat modelleri ve fiyatları…
Giriş Tarihi: 26.05.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 13:19
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