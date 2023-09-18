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337 bin TL’den başlayan fiyatla sıfır araç satışı yapıyor! Fiat, Renault, Hyundai, Opel ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları
ÖTV indirimli 2023 model Opel, Hyundai, Fiat, Renault modellerinin yeni fiyat listesi belli oldu. Eylül ayı fiyatlarını açıklayan otomobil üreticileri 337 bin TL'den başlayan fiyatlarla sıfır araç satıyor. İşte vergi muafiyetli muafiyetine tabi engelli indirimi ile satın alabileceğiniz araç modelleri….
Giriş Tarihi: 18.09.2023 17:28Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 17:34