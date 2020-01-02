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"Yılbaşına dua ederek giriyorum" sözleri nedeniyle Kerem Bürsin'e hakaret eden Aylin Aslım'a tepki yağdı!

Kerem Bürsin katıldığı bir programda kendisine sorulan bir soru sonrası yılbaşı planlarından bahsetmişti. Yılbaşında kutlama yapmaktan hoşlanmadığını söyleyen Bürsin, "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" dedi. Sözleriyle sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Kerem Bürsin bazı kesimleri ise rahatsız etti. Bu isimlerden biri de şarkıcı Aylin Aslım'dı. Kerem Bürsin'in açıklamasıyla Twitter hesabından dalga geçen Aylin Aslım'a birçok kullanıcıdan tepki yağdı. İşte Aylin Aslım'ın o paylaşımı ve Aylin Aslım'a gelen tepki tweetleri...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 12:48
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Yılbaşına dua ederek giriyorum sözleri nedeniyle Kerem Bürsin'e hakaret eden Aylin Aslım'a tepki yağdı!

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin katıldığı bir Youtube kanalında özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunurken yılbaşı planıyla da şaşırtmıştı.

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Yılbaşına dua ederek giriyorum sözleri nedeniyle Kerem Bürsin'e hakaret eden Aylin Aslım'a tepki yağdı!

"DUA ETMEYİ SEVİYORUM"

Yakışıklı oyuncu, Nilperi Şahinkaya ile Youtube üzerinden yayınlanan yılbaşı programına katıldı. Programın ilerleyen bölümünde sunucunun Bürsin'e "Bu zamana kadar en bomba yılbaşı anın nedir?" sorusuna Bürsin, "Yılbaşında sıkıcı bir insanım. Genelde tek başıma olmayı, dua etmeyi seviyorum" cevabını verdi.

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Yılbaşına dua ederek giriyorum sözleri nedeniyle Kerem Bürsin'e hakaret eden Aylin Aslım'a tepki yağdı!

"ALKOL KULLANMAM"

"Yılbaşında alkol kullanmam. Meditasyon ve sevdiğim duaları ediyorum. Yeni yıla girmeden 5 dakika önce yalnız kalıyorum."

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Yılbaşına dua ederek giriyorum sözleri nedeniyle Kerem Bürsin'e hakaret eden Aylin Aslım'a tepki yağdı!

"SONUÇTA BİR YIL KAPANIYOR"

"Sonuçta bir yıl kapanıyor. Cidden içine dönük iyi niyetin neyse, iyi düşüncelerin neyse sevdiklerine verip o yılı kapatmak daha iyi. Sarhoş olup sapıtmaktansa o kapı kapanmadan içe yönelmek daha önemli. Bence önemli bir enerji var orada" dedi.
Sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Kerem Bürsin'in sözleri bazı kesimi ise rahatsız etti.

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Yılbaşına dua ederek giriyorum sözleri nedeniyle Kerem Bürsin'e hakaret eden Aylin Aslım'a tepki yağdı!

Bu isimlerden biri de şarkıcı Aylin Aslım'dı.