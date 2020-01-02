"Yılbaşına dua ederek giriyorum" sözleri nedeniyle Kerem Bürsin'e hakaret eden Aylin Aslım'a tepki yağdı!

Kerem Bürsin katıldığı bir programda kendisine sorulan bir soru sonrası yılbaşı planlarından bahsetmişti. Yılbaşında kutlama yapmaktan hoşlanmadığını söyleyen Bürsin, "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" dedi. Sözleriyle sosyal medyadan övgü dolu yorumlar alan Kerem Bürsin bazı kesimleri ise rahatsız etti. Bu isimlerden biri de şarkıcı Aylin Aslım'dı. Kerem Bürsin'in açıklamasıyla Twitter hesabından dalga geçen Aylin Aslım'a birçok kullanıcıdan tepki yağdı. İşte Aylin Aslım'ın o paylaşımı ve Aylin Aslım'a gelen tepki tweetleri...