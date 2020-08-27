Ünlü şarkıcı Sarah Harding kansere yakalandı! Tüm vücuduna yayıldı

Harding, yaptığı paylaşıma, "Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir" diyerek başladı. Bir dönem magazin basınının gündeminde de ilk sıralarda yer alan şarkıcı, uzun süredir sosyal medyada olmadığı için kendisini merak eden herkese teşekkür edip, bunun anlamının çok büyük olduğunu söyledi.



