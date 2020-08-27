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Ünlü şarkıcı Sarah Harding kansere yakalandı! Tüm vücuduna yayıldı
Ünlü müzik grubu Girls Aloud'ın üyelerinden olan Sarah Harding, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını duyurdu. Bir süredir herhangi bir paylaşımda bulunmayan ve Harding, yaptığı paylaşımla "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım" dedi.
Giriş Tarihi: 27.08.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 13:59
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