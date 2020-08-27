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Ünlü şarkıcı Sarah Harding kansere yakalandı! Tüm vücuduna yayıldı

Ünlü müzik grubu Girls Aloud'ın üyelerinden olan Sarah Harding, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını duyurdu. Bir süredir herhangi bir paylaşımda bulunmayan ve Harding, yaptığı paylaşımla "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım" dedi.

Giriş Tarihi: 27.08.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 13:59
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Ünlü şarkıcı Sarah Harding kansere yakalandı! Tüm vücuduna yayıldı

Sosyal medya platformlarında mayıs ayından beri aktif olmayan ünlü şarkıcı Sarah Harding, kendisini merak eden hayranlarına kötü bir haber verdi.

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Ünlü şarkıcı Sarah Harding kansere yakalandı! Tüm vücuduna yayıldı

Harding, Instagram hesabından bir süredir meme kanseri ile mücadele ettiğini duyurdu.

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Ünlü şarkıcı Sarah Harding kansere yakalandı! Tüm vücuduna yayıldı

MAYIS AYINDAN BERİ SOSYAL MEDYADA YOKTU

38 yaşındaki şarkıcı, hastalığın vücudunun diğer bölümlerine de yayıldığını belirterek, kanser ile elinden geldiği kadar güçlü bir şekilde savaştığını dile getirdi.

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Ünlü şarkıcı Sarah Harding kansere yakalandı! Tüm vücuduna yayıldı

Harding, yaptığı paylaşıma, "Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir" diyerek başladı. Bir dönem magazin basınının gündeminde de ilk sıralarda yer alan şarkıcı, uzun süredir sosyal medyada olmadığı için kendisini merak eden herkese teşekkür edip, bunun anlamının çok büyük olduğunu söyledi.

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Ünlü şarkıcı Sarah Harding kansere yakalandı! Tüm vücuduna yayıldı

Sarah Harding, hayatındaki bu değişikliği anlatmak için doğru zamanın geldiğini de yazarak, "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım. Kanser, ileri seviyede ve vücudumun diğer bölgelerine de sıçramış durumda. Şu anda haftalık kemoterapi seanslarına giriyorum. Hastalıkla olabildiğince güçlü bir şekilde savaşıyorum" dedi.