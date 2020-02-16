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Survivor Mert kimdir? Survivor Ünlüler Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Mert kimdir? Survivor Ünlüler Mert Öcal kimdir sorusuna yarışmayı izleyenler yanıt arıyor. Survivor 2020 heyecanı başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımındaki yarışmacıların kim olduğu da merak ediliyor. Peki, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden birisi olan Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Mert kimdir? Birçok diziden hatırlanabilecek Öcal, "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" seçilmişti.

Giriş Tarihi: 16.02.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 15:43
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Survivor Mert kimdir? Survivor Ünlüler Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Mert kimdir? Survivor Ünlüler Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Mert Öcal kimdir? Survivor Ünlüler yarışmacısı Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor'ın ilk bölümünün yayınlanmaya başlamasıyla birlikte yarışmacıların kim olduğu da araştırılıyor. Programın takipçileri Survivor yarışmacıları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Survivor Mert kimdir? Televizyon dünyasında da yakından hatırlanan ünlü isim, son olarak Arka Sokaklar dizinde "Tarık" karakterini canlandırmıştı.

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Survivor Mert kimdir? Survivor Ünlüler Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Mert kimdir? Survivor Ünlüler Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu.

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Survivor Mert kimdir? Survivor Ünlüler Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Mert kimdir? Survivor Ünlüler Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli?

"Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

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Survivor Mert kimdir? Survivor Ünlüler Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Mert kimdir? Survivor Ünlüler Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

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Survivor Mert kimdir? Survivor Ünlüler Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Mert kimdir? Survivor Ünlüler Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.