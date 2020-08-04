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Haberler Galeri Şeyma Subaşı'nın Ukraynalı arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? İşte olayın tüm gerçekleri...

Şeyma Subaşı'nın Ukraynalı arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? İşte olayın tüm gerçekleri...

Şeyma Subaşı'nın arkadaşı Ukraynalı manken Daria Kyryliuk Çeşme'deki The Beach of Momo'nun güvenliği tarafından darp edildiğini iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ukraynalı manken Daria Kyryliuk, Çeşme'deki The Beach of Momo'nun güvenliği tarafından darp edildiğini iddia etti. Ancak görgü tanığı Figen Civan ve bazı detaylar kafaları karıştırdı. Daria Kryliuk, Şeyma Subaşı ile arkadaş. Şeyma Subaşı ünlü modele 'Çok üzgünüm' mesajıyla destek verdi. Şeyma Subaşı'nın Momo Beach'in sahibi Burak Beşer ile eskiden ilişki yaşaması, geçen yıl da plaja alınmaması başka iddialarında ortaya çıkmasına neden oldu. İşte çok konuşulan olayın tüm perde arkası…

Giriş Tarihi: 04.08.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 12:00
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Şeyma Subaşı'nın Ukraynalı arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? İşte olayın tüm gerçekleri...

Şeyma Subaşı'nın arkadaşı Ukraynalı manken Daria Kyryliuk Çeşme'deki The Beach of Momo'nun güvenliği tarafından darp edildiğini iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ukraynalı manken Daria Kyryliuk, Çeşme'deki The Beach of Momo'nun güvenliği tarafından darp edildiğini iddia etti. Ancak görgü tanığı Figen Civan ve bazı detaylar kafaları karıştırdı. Daria Kryliuk, Şeyma Subaşı ile arkadaş. Şeyma Subaşı ünlü modele 'Çok üzgünüm' mesajıyla destek verdi. Şeyma Subaşı'nın Momo Beach'in sahibi Burak Beşer ile eskiden ilişki yaşaması, geçen yıl da plaja alınmaması başka iddialarında ortaya çıkmasına neden oldu. İşte çok konuşulan olayın tüm perde arkası…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şeyma Subaşı'nın Ukraynalı arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? İşte olayın tüm gerçekleri...

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'deki The Beach of Momo isimli plajın güvenliği tarafından darp edildiğini iddia etti.

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Şeyma Subaşı'nın Ukraynalı arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? İşte olayın tüm gerçekleri...

Kyryliuk, yaptığı paylaşımda "Sessiz kalmak istemiyorum. Bana, erkek arkadaşıma ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum.

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Şeyma Subaşı'nın Ukraynalı arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? İşte olayın tüm gerçekleri...

Momo Plajı'nın güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı, diğer arkadaşlarımız da kötü yaralandı" dedi.

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Şeyma Subaşı'nın Ukraynalı arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? İşte olayın tüm gerçekleri...

Daha önce ismi yabancı mankenlerle anılan iş adamı Baran Güneş'le birlikte olan modelin bu paylaşımının ardından gözler The Beach of Momo'ya çevrildi ancak olayla ilgili bazı detaylar ve görgü tanığı Figen Civan'ın anlattıkları akıllarda soru işaretleri oluşturdu.