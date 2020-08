Şeyma Subaşı'nın Ukraynalı arkadaşı Daria Kyryliuk kim tarafından darp edildi? İşte olayın tüm gerçekleri...

Şeyma Subaşı'nın arkadaşı Ukraynalı manken Daria Kyryliuk Çeşme'deki The Beach of Momo'nun güvenliği tarafından darp edildiğini iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ukraynalı manken Daria Kyryliuk, Çeşme'deki The Beach of Momo'nun güvenliği tarafından darp edildiğini iddia etti. Ancak görgü tanığı Figen Civan ve bazı detaylar kafaları karıştırdı. Daria Kryliuk, Şeyma Subaşı ile arkadaş. Şeyma Subaşı ünlü modele 'Çok üzgünüm' mesajıyla destek verdi. Şeyma Subaşı'nın Momo Beach'in sahibi Burak Beşer ile eskiden ilişki yaşaması, geçen yıl da plaja alınmaması başka iddialarında ortaya çıkmasına neden oldu. İşte çok konuşulan olayın tüm perde arkası…

Giriş Tarihi: 04.08.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





