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Haberler Galeri Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün o fotoğrafı olay oldu!

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün o fotoğrafı olay oldu!

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül dikkatleri üzerine çekti. Engin Akyürek'le başrolü paylaştığı dizideki performansıyla beğeni toplayan Neslihan Atagül'ün özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Neslihan Atagül'ün makyajsız fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. İşte ünlülerin makyajsız fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 06.07.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 18:27
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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün o fotoğrafı olay oldu!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül makyajsız fotoğraflarıyla olay oldu. İşte Neslihan Atagül'ün o fotoğrafları...

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün o fotoğrafı olay oldu!

Nur Fettahoğlu

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün o fotoğrafı olay oldu!

Nur Fettahoğlu

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün o fotoğrafı olay oldu!

Demet Özdemir

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün o fotoğrafı olay oldu!

Demet Özdemir