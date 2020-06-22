Safiye Soyman yeni klipi için Bodrum'da otel kapattı

Safiye Soyman, kariyerindeki 30'ncu yılına özel çıkardığı albümünde bulunan tüm şarkılara klip çekti. Çekimler için Bodrum'a giden şarkıcı, bir oteli bir haftalığına kapattı. 30 sene önce meşhur olduğu şarkıya da albümünde yer veren Soyman, "O zamanlar klip diye bir şey yoktu ve bu şarkı hep içimde bir ukde kalmıştı. Aynı zamanda benim meşhur olduğum parça olduğu için buna bir klip çekelim istedik" dedi.