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Safiye Soyman yeni klipi için Bodrum'da otel kapattı

Safiye Soyman, kariyerindeki 30'ncu yılına özel çıkardığı albümünde bulunan tüm şarkılara klip çekti. Çekimler için Bodrum'a giden şarkıcı, bir oteli bir haftalığına kapattı. 30 sene önce meşhur olduğu şarkıya da albümünde yer veren Soyman, "O zamanlar klip diye bir şey yoktu ve bu şarkı hep içimde bir ukde kalmıştı. Aynı zamanda benim meşhur olduğum parça olduğu için buna bir klip çekelim istedik" dedi.

Giriş Tarihi: 22.06.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 09:32
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Safiye Soyman yeni klipi için Bodrum'da otel kapattı

Safiye Soyman, 30. sanat yılına özel albümününde yer alan tüm şarkılara klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı.

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Safiye Soyman yeni klipi için Bodrum'da otel kapattı

Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden Safiye Soyman Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Nerde Kalmıştık' albümünün tüm şarkılarına klip çekti.

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Safiye Soyman yeni klipi için Bodrum'da otel kapattı

Kariyerinin 30'uncu yılını kutlamaya hazırlanan Safiye Soyman, Temmuz ayı ortasında tüm platformlarda yerini alacak yeni albümü 'Nerde Kalmıştık'taki şarkıları için Erkan Nas yönetmenliğinde klip çekti.

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Safiye Soyman yeni klipi için Bodrum'da otel kapattı

Çekimler için Bodrum'da yer alan bir oteli bir haftalığına kapatan Soyman, müzik şirketinin sahibi Bülent Kaya ile birlikte seti ziyaret eden basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

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Safiye Soyman yeni klipi için Bodrum'da otel kapattı

30 YILLIK KLİP HASRETİ SON BULDU

Son zamanlarda sanat camiası ve şarkıcılar hep single çıkarttığına dikkati çeken Safiye Soyman, "Biz de dedik ki 'Nerde Kalmıştık' diyerek yok olmaya yüz tutan albüm geleneğini devam ettirelim. Sevgili patronumuz Bülent Kaya'da bu konuda bizden desteğini esirgemedi ve şarkılarımızı bir bütün halinde, albüm şeklinde sizlerle buluşturmaya karar verdik.