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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!
Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Canse Dere'nin yıllar içinde yaşadığı değişim ise görenleri şoke etti. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere'nin olay olan o fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 17:42
Sadakatsiz dizisiyle ekranlara geri dönen ve izleyicilerin tüm dikkatini üzerine çeken Cansu Dere, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Cansu Dere'nin yıllar öncesine ait fotoğrafı şoke etti. İşte Cansu Dere'nin pes dedirten değişimi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Damla Colbay
Damla Colbay
Damla Colbay
İlayda Çevik