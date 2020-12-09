Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Canse Dere'nin yıllar içinde yaşadığı değişim ise görenleri şoke etti. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere'nin olay olan o fotoğrafı...