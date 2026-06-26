PORTRE | Yeşilçam'ın bir yıldızı daha kaydı! Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti

Arşiv görüntülerinde konuşan Kadir İnanır, "Yıllar sonra geriye dönüp filmlerime baktığımda anılarım gerçekten bir film gibi gözümün önünden geçiyor" sözleriyle geçmişe olan özlemini dile getirmişti. Bir gün İlyas, bir gün Tatar Ramazan olarak izleyicinin karşısına çıkan İnanır'ın kariyeri, Türk sinemasının altın sayfalarına yazıldı.

BİR "MOR BİNLİK" İLE DEĞİŞEN HAYAT

İnanır 1967 yılında Ses dergisinin yarışmasında finale kaldı, 1968'de ise Saklambaç gazetesinin yarışmasında birinci oldu.

Bu süreci anlatan arşiv görüntülerinde Kadir İnanır, "Fatsa'dayken arkadaşım resmimi bir yarışmaya göndermiş. Resim finale kalmış. Abim mektubu yarışmaya gidemeyeyim diye saklamış. Geldi bana dedi ki 'Sen bizim başımıza artist mi olacaksın? Biz seni okumaya gönderdik.' Anneme gittim, 'Ben bu yarışmaya gideceğim' dedim. Kadın çıkarttı nasır tabakasından bir mor binlik, aldım parayı" cümleleriyle şöhret yolculuğunun nasıl başladığını aktardı.