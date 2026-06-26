PORTRE | Yeşilçam'ın bir yıldızı daha kaydı! Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti
Türk sinemasının efsane ismi, "Selvi Boylum Al Yazmalım"dan "Tatar Ramazan"a kadar hayat verdiği 180'den fazla karakterle milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçı Kadir İnanır hayatını kaybetti. Fatsa'da başlayan ve Yeşilçam'ın zirvesine uzanan 77 yıllık dev çınar, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düşerek sevenlerini yasa boğdu.
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi.
"Selvi Boylum Al Yazmalım"dan "Yılanların Öcü"ne, "Tatar Ramazan"dan "Medcezir Manzaraları"na uzanan yolculuğu hafızalara kazındı.
Arşiv görüntülerinde konuşan Kadir İnanır, "Yıllar sonra geriye dönüp filmlerime baktığımda anılarım gerçekten bir film gibi gözümün önünden geçiyor" sözleriyle geçmişe olan özlemini dile getirmişti. Bir gün İlyas, bir gün Tatar Ramazan olarak izleyicinin karşısına çıkan İnanır'ın kariyeri, Türk sinemasının altın sayfalarına yazıldı.
FATSA'DAN YEŞİLÇAM'IN ZİRVESİNE
Usta oyuncu Kadir İnanır 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Yolu ilerleyen yıllarda İstanbul'a düştü. Oyunculuk yeteneği daha küçük yaşlarda kendini göstermeye başladı.
Kadir İnanır, sanat hayatının ilk yıllarındaki tecrübesizliğini, "Kamerayı bilmiyorum, senaryoyu bilmiyorum" diyerek samimiyetle itiraf etti.
BİR "MOR BİNLİK" İLE DEĞİŞEN HAYAT
İnanır 1967 yılında Ses dergisinin yarışmasında finale kaldı, 1968'de ise Saklambaç gazetesinin yarışmasında birinci oldu.
Bu süreci anlatan arşiv görüntülerinde Kadir İnanır, "Fatsa'dayken arkadaşım resmimi bir yarışmaya göndermiş. Resim finale kalmış. Abim mektubu yarışmaya gidemeyeyim diye saklamış. Geldi bana dedi ki 'Sen bizim başımıza artist mi olacaksın? Biz seni okumaya gönderdik.' Anneme gittim, 'Ben bu yarışmaya gideceğim' dedim. Kadın çıkarttı nasır tabakasından bir mor binlik, aldım parayı" cümleleriyle şöhret yolculuğunun nasıl başladığını aktardı.
TÜRKAN ŞORAY İLE EFSANELEŞEN YILLAR
Usta sanatçı 1968 yılında "Yedi Adım Sonra" filmiyle kamera karşısına geçti ve ilk başrolünü Türkan Şoray ile "Karagözlüm" filminde paylaştı.