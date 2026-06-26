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PORTRE | Yeşilçam'ın bir yıldızı daha kaydı! Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti

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Türk sinemasının efsane ismi, "Selvi Boylum Al Yazmalım"dan "Tatar Ramazan"a kadar hayat verdiği 180'den fazla karakterle milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçı Kadir İnanır hayatını kaybetti. Fatsa'da başlayan ve Yeşilçam'ın zirvesine uzanan 77 yıllık dev çınar, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düşerek sevenlerini yasa boğdu.

PORTRE | Yeşilçam'ın bir yıldızı daha kaydı! Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti 1

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi.

PORTRE | KADİR İNANIR 77 YAŞINDA VEFAT ETTİ

"Selvi Boylum Al Yazmalım"dan "Yılanların Öcü"ne, "Tatar Ramazan"dan "Medcezir Manzaraları"na uzanan yolculuğu hafızalara kazındı.

PORTRE | Yeşilçam'ın bir yıldızı daha kaydı! Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti 2

Arşiv görüntülerinde konuşan Kadir İnanır, "Yıllar sonra geriye dönüp filmlerime baktığımda anılarım gerçekten bir film gibi gözümün önünden geçiyor" sözleriyle geçmişe olan özlemini dile getirmişti. Bir gün İlyas, bir gün Tatar Ramazan olarak izleyicinin karşısına çıkan İnanır'ın kariyeri, Türk sinemasının altın sayfalarına yazıldı.

PORTRE | Yeşilçam'ın bir yıldızı daha kaydı! Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti 3

FATSA'DAN YEŞİLÇAM'IN ZİRVESİNE
Usta oyuncu Kadir İnanır 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Yolu ilerleyen yıllarda İstanbul'a düştü. Oyunculuk yeteneği daha küçük yaşlarda kendini göstermeye başladı.
Kadir İnanır, sanat hayatının ilk yıllarındaki tecrübesizliğini, "Kamerayı bilmiyorum, senaryoyu bilmiyorum" diyerek samimiyetle itiraf etti.

PORTRE | Yeşilçam'ın bir yıldızı daha kaydı! Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti 4

BİR "MOR BİNLİK" İLE DEĞİŞEN HAYAT
İnanır 1967 yılında Ses dergisinin yarışmasında finale kaldı, 1968'de ise Saklambaç gazetesinin yarışmasında birinci oldu.
Bu süreci anlatan arşiv görüntülerinde Kadir İnanır, "Fatsa'dayken arkadaşım resmimi bir yarışmaya göndermiş. Resim finale kalmış. Abim mektubu yarışmaya gidemeyeyim diye saklamış. Geldi bana dedi ki 'Sen bizim başımıza artist mi olacaksın? Biz seni okumaya gönderdik.' Anneme gittim, 'Ben bu yarışmaya gideceğim' dedim. Kadın çıkarttı nasır tabakasından bir mor binlik, aldım parayı" cümleleriyle şöhret yolculuğunun nasıl başladığını aktardı.

PORTRE | Yeşilçam'ın bir yıldızı daha kaydı! Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti 5

TÜRKAN ŞORAY İLE EFSANELEŞEN YILLAR
Usta sanatçı 1968 yılında "Yedi Adım Sonra" filmiyle kamera karşısına geçti ve ilk başrolünü Türkan Şoray ile "Karagözlüm" filminde paylaştı.

PORTRE | Yeşilçam'ın bir yıldızı daha kaydı! Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti 6

"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin başarısına arşiv görüntülerinde değinen Kadir İnanır, "Daha birinci günden belliydi iyi film olacağı. Çünkü herkes büyük bir heyecanla iyi bir film çekeceği bilinciyle sete çıktı ve hakikaten dediğimiz gibi oldu" şeklinde konuştu.
Kariyeri boyunca "Utanç", "Amansız Yol", "Yılanların Öcü" gibi sayısız esere imza atan ve birçok ödül kazanan Kadir İnanır, "Filmlerim sayesinde çok fazla hayat yaşadım. Çocukken hayalim doktor olmaktı, oldum. Hasta da oldum, hapse de düştüm. Polis oldum, asker oldum, kaçakçı oldum" ifadelerini kullandı.

PORTRE | Yeşilçam'ın bir yıldızı daha kaydı! Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti 7

SON YOLCULUK VE BÜYÜK YAS
Usta oyuncu akciğer tümörü ve beyin pıhtısı nedeniyle zorlu bir süreç geçirdi, 2024 yılında rahatsızlığının nüksetmesiyle yoğun bakımda entübe edildi. "Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı" usta isim 77 yaşında hayatını kaybetti.
A Haber Portre Kadir İnanır, hayatının özetini şu vurucu sözlerle noktaladı: "Birçok kez öldüm. Kısacası hayatımı sadece filmler üzerinden anlatmak bile mümkün."

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Kadir İnanır hayatını kaybetti KADİR İNANIR HAYATINI KAYBETTİ
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