"Hadi Hadi" şarkısıyla müzik dünyasında fırtınalar estiren ve yıllarca sahnelerin aranan ismi olan Fatih Ürek'in vefatının ardından, geride bıraktığı miras ve vasiyeti gündem oldu. Aylarca süren yaşam savaşını kaybeden 59 yaşındaki ünlü sanatçının dudak uçuklatan mal varlığının yasal mirasçıları arasında nasıl paylaştırılacağı netlik kazandı.

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahale esnasında kalbi 20 dakika boyunca duran ve doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürülen sevilen şarkıcı, üç ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ürek, 30 Ocak'ta hayata gözlerini yumdu.

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Vefatından kısa süre önce, farklı yatırımlar yapmak amacıyla büyük bir kafe zincirindeki hisselerini elden çıkardığı bilinen sanatçının mal varlığı şu şekilde sıralandı:

Vefatıyla sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan Fatih Ürek'in yılların birikimiyle elde ettiği serveti ortaya çıktı.

MAL VARLIĞI NE KADAR?

"Onlarca, yüzlerce ayakkabı var. Para edecek çok kıyafet var çünkü kıyafetlere çok para yatırıyordu. Hepsini satacağız... Ondan anı olarak bir bileklik aldım. Takıları vardı, bir kısmını almak isteyen aldı, bir kısmı da satıldı."

Fatih Ürek'in geride bıraktığı vergi ve banka borçlarına da değinen abla Ürek, "Çok şükür ki borçlarının büyük bir kısmını kendi öz kaynakları ödedi" açıklamasını yaptı.

Kardeşler arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadığının altını çizen Selvi Ürek, tüm resmi işlemler tamamlandıktan sonra kalan mal varlığının dört yasal mirasçı arasında eşit şekilde paylaşılacağını belirtti.