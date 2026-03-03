Kadir İnanır'dan sevindiren haber: "Hayati tehlikesi kalmadı"

"YAŞAMASI MUCİZE"

Doktoru Uğur Türe, 'İki pıhtı sağa attı, sola da bir tane atınca dengelenmiş oldu. Yüzde 50 felç kalabilirdi' dedi. Ben de dayıma 'Yaptığın yardımlar sana böyle döndü' diyorum. Direniyor, hiç bırakmadı kendini. Doktorları 'Yaşaması mucize' diyor"