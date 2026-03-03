Kadir İnanır'dan sevindiren haber: "Hayati tehlikesi kalmadı"
Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından aylar sonra ilk kez görüntülendi. Dostlarıyla birlikte iftar yemeğinde buluşan usta sanatçının son sağlık durumuyla ilgili açıklama ise yeğeni Levent İnanır'dan geldi.
Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuştu.
Zorlu sağlık sürecini geride bırakan 76 yaşındaki İnanır, son olarak dostlarıyla katıldığı bir iftar yemeğinde objektiflere yansıdı.
"DAYIMIN HAYATİ TEHLİKESİ KALMADI"
Sabah'ta yer alan habere göre, Levent İnanır, usta sanatçının sağlık durumu hakkında konuştu.
Levent İnanır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Dayımın hayati tehlikesi kalmadı. Kötü evreleri atlattı, şimdi sadece fizik tedavi görüyor."
"YAŞAMASI MUCİZE"
Doktoru Uğur Türe, 'İki pıhtı sağa attı, sola da bir tane atınca dengelenmiş oldu. Yüzde 50 felç kalabilirdi' dedi. Ben de dayıma 'Yaptığın yardımlar sana böyle döndü' diyorum. Direniyor, hiç bırakmadı kendini. Doktorları 'Yaşaması mucize' diyor"