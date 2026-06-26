Sanat ve siyaset camiası Kadir İnanır için yasta! Taziye mesajları yağdı
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından peş peşe taziye mesajları geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim ve sanat camiası yayımladıkları mesajlarda İnanır'ın ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi, Türkiye'yi yasa boğdu. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta sanatçının vefatının ardından sanat ve siyaset camiasından peş peşe başsağlığı mesajları geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda bakan, siyasi isim, sanatçı ve meslektaşı yayımladıkları mesajlarda Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.
CANLI ANLATIM
BAKAN TEKİN: ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Türk sinemasının kıymetli isimlerinden Kadir İnanır’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim.
Değerli sanatçımıza yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
ÖZGÜR ÖZEL: KADİR İNANIR’I KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ
Özgür Özel: "Yeşilçam’ın büyük ustası Kadir İnanır’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Halktan, emekten yana duruşuyla, sanatına kattığı değerle gönüllerimizde silinmeyecek bir iz bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, sanat camiamıza ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."
KILIÇDAROĞLU:TÜRK SİNEMASI ÇOK KIYMETLİ BİR ÇINARINI YİTİRDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiasına ve sevenlerine sabır diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Türk sineması yeri doldurulamayacak çok kıymetli bir çınarını yitirdi. Ömrünü sanatına adayan, duruşu ve eserleriyle milyonların hafızasında iz bırakan Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve tüm sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.