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Sanat ve siyaset camiası Kadir İnanır için yasta! Taziye mesajları yağdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sanat ve siyaset camiası Kadir İnanır için yasta! Taziye mesajları yağdı

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından peş peşe taziye mesajları geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim ve sanat camiası yayımladıkları mesajlarda İnanır'ın ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi, Türkiye'yi yasa boğdu. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta sanatçının vefatının ardından sanat ve siyaset camiasından peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda bakan, siyasi isim, sanatçı ve meslektaşı yayımladıkları mesajlarda Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

CANLI ANLATIM

20:28

BAKAN TEKİN: ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Türk sinemasının kıymetli isimlerinden Kadir İnanır’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim.

Değerli sanatçımıza yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

 

20:27

ÖZGÜR ÖZEL: KADİR İNANIR’I KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ

Özgür Özel: "Yeşilçam’ın büyük ustası Kadir İnanır’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Halktan, emekten yana duruşuyla, sanatına kattığı değerle gönüllerimizde silinmeyecek bir iz bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, sanat camiamıza ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

 

20:05

KILIÇDAROĞLU:TÜRK SİNEMASI ÇOK KIYMETLİ BİR ÇINARINI YİTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiasına ve sevenlerine sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Türk sineması yeri doldurulamayacak çok kıymetli bir çınarını yitirdi. Ömrünü sanatına adayan, duruşu ve eserleriyle milyonların hafızasında iz bırakan Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve tüm sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

20:05

BAKAN ERSOY: ALLAH RAHMET EYLESİN, MEKANI CENNET OLSUN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

Ersoy, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım... Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Seni unutmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

20:03

BAŞKAN ERDOĞAN’DAN KADİR İNANIR’IN VEFATI SONRASI BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. 

 

20:03

CEM YILMAZ: MEKANI CENNET OLSUN

Cem Yılmaz, taziye mesajına; ''Kıymetli büyüğümüz, sinemamızın devi Kadir İnanır abimizin mekanı cennet olsun, başta ailesi tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Gönüllerde yaşayacak, unutulmayacaktır'' notunu düştü.
 

 

20:02

AJDA PEKKAN: ÇOK ÖZEL BİR YERDESİNİZ

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, taziye mesajında ''Büyük bir değeri daha kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.. Sinemamıza kattığınız unutulmaz eserler, zarafetiniz ve bıraktığınız iz daima yaşayacak. Anılarımızda ve kalbimizde her zaman çok özel bir yeriniz olacak. Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanınız cennet olsun'' ifadelerini kullandı.

 

20:02

NEBAHAT ÇEHRE: IŞIKLAR İÇİNDE UYU

Usta oyuncu Nebahat Çehre, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda; ''Bazı vedalar sadece bir insanı değil, bir dönemi de alıp götürür.. Birlikte paylaştığımız yıllar, aynı karelere sığan anılar ve geride bıraktığın izler hiç silinmeyecek. Seni daima sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Işıklar içinde uyu'' ifadelerini kullandı

 

20:01

HÜLYA KOÇYİĞİT: GELECEK NESİLLER HATIRLAYACAK

Hülya Koçyiğit, yakın dostunun vefatının ardından; ''Mert yüreği, açık sözlülüğü, arkadaşlarına verdiği değer, o güzel bağı her zaman layık olduğu şekilde taşıyabilmek... Bence o Türkiye'de etkili bir iz bıraktığını düşünüyorum. Gelecek nesiller de onu bu yönüyle hatırlayacaklar. Kadir'in şarkı, türkü söyleyebileceğini hiç tahmin etmezdim, bilmezdim. Bir adadan bir adaya kayıkla geçmemiz gerekiyordu. O arada bu başladı türkü söylemeye. "Sen şarkı da söyleyebiliyor muydun?" diye şaşırdım. "Elbette söylerim. Bugüne kadar fırsat mı oldu?" dedi. Fikri neyse açık açık söyler, gerekirse karşı tarafla münakaşa da ederdi'' diye konuştu.

 

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