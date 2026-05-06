Coşkun Sabah'tan Kadir İnanır paylaşımı: Usta sanatçının son hali ilgi gördü

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 15:46 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'dan uzun süre sonra ilk fotoğraf geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve rehabilitasyon süreci devam eden usta sanatçıyı, yakın dostu Coşkun Sabah ziyaret etti.

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, uzun süredir devam eden sağlık mücadelesinde hayranlarını mutlu eden bir gelişmeyle gündeme geldi. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan usta sanatçıyı, yakın dostu Coşkun Sabah ziyaret etti.

ZORLU SÜREÇTEN UMUT DOLU KARELERE 76 yaşındaki usta oyuncu, Mart ayında geçirdiği inme sonrası bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılmış, 4 ay boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Bu süreci atlattıktan sonra Temmuz ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi altına alınan İnanır'ın rehabilitasyon süreci devam ediyor.

"ÇOK İYİ GÖRDÜĞÜMÜ SÖYLEYEBİLİRİM" Dostunun son durumunu merak eden sevenleri için müjdeyi Coşkun Sabah verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sabah, İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini şu sözlerle duyurdu: "Dün doktor Erkan Kaya ile birlikte Türkiye'ye mâl olmuş, ülkenin değeri, çok önemli şahsiyet Kadir İnanır'ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu. Gözlerinin içi güldü ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim."

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI Fizik tedavi süreci titizlikle devam eden Kadir İnanır'ın paylaşılan son fotoğrafı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kullanıcı, usta isme acil şifalar diledi.

KADİR İNANIR KİMDİR? Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 yılında Ordu, Fatsa'da dünyaya geldi. babasının ismi Mehmet, annesinin ismi Rukiye'dir. Türk sinema oyuncusu ve yönetmen Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. Kadir İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümünden mezun oldu.

1967'de Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 yılında düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. 1970 tarihinde ilk kez başrolde oynadığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı.