Hafızalara kazınan Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yaban gibi yüzlerce ölümsüz yapımın usta oyuncusu Kadir İnanır, 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Yeşilçam’ın dev çınarının vefatına ilişkin son durumu aktaran A Haber muhabiri Erşan Karaca, "Yeşilçam'ın acı kaybı diyebiliriz aslında. Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yaban gibi hafızalara kazınan yapımların usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında yaşamını yitirdi" sözleriyle usta sanatçının vefatını duyurdu. Karaca, efsane aktörün kaybının sevenleri üzerinde derin bir üzüntü yarattığını belirtti.

KRİTİK SÜREÇ VE HASTANE AÇIKLAMASI

Usta sanatçının bir süredir devam eden tedavi sürecine değinen Karaca, "Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı Kadir İnanır. Sonrasında ise sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Burada 6 gün süren kritik bir entübasyon süreci geçiren usta sanatçıdan geçtiğimiz dakikalarda acı haber geldi" ifadelerini kullandı. Hastaneden gelen resmi bilgilere de değinen Karaca, "Hastaneden yapılan açıklamada 77 yaşındaki İnanır'ın zatürre nedeniyle tedavi gördüğü ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini belirttiler" diyerek ölüm nedenini aktardı.

"KADİRİZM" EKOLÜNÜN SON TEMSİLCİSİ

Kadir İnanır’ın Türk sinemasına bıraktığı derin izlere vurgu yapan Erşan Karaca, "Türk sinemasında bir devir kapandı diyebiliriz aslında. Kadirizm akımıyla Türk sinemasında kendine has bir ekol yaratan Kadir İnanır, sadece canlandırdığı sert ve mağrur karakterlerle değil, toplumsal mesajlar içeren filmleriyle de halkın kalbinde taht kurmuştu" dedi. Yarım asırlık dev kariyerin önemine dikkat çeken Karaca, "Dile kolay tabii yarım asırlık kariyer var burada ve yüzlerce film sığdı ustanın hayatı içerisine" değerlendirmesinde bulundu.

CENAZE PROGRAMI BEKLENİYOR

Sanat dünyasından ve siyasetten gelen taziye mesajlarının devam ettiğini belirten Erşan Karaca, "Usta oyuncunun cenaze programı da önümüzdeki dakikalarda netleşecek" dedi.