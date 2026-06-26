Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim Kadir İnanır hayatını kaybetti
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'dan acı haber geldi. 77 yaşındaki usta oyuncu, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türk sinemasına damga vuran sayısız yapımda rol alan İnanır'ın vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi.
77 yaşındaki usta sanatçı zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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TÜRK SİNEMASINDA "KADİRİZM" DÖNEMİ SONA ERDİ
Hafızalara kazınan Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yaban gibi yüzlerce ölümsüz yapımın usta oyuncusu Kadir İnanır, 77 yaşında yaşamını yitirdi.
Yeşilçam’ın dev çınarının vefatına ilişkin son durumu aktaran A Haber muhabiri Erşan Karaca, "Yeşilçam'ın acı kaybı diyebiliriz aslında. Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yaban gibi hafızalara kazınan yapımların usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında yaşamını yitirdi" sözleriyle usta sanatçının vefatını duyurdu. Karaca, efsane aktörün kaybının sevenleri üzerinde derin bir üzüntü yarattığını belirtti.
KRİTİK SÜREÇ VE HASTANE AÇIKLAMASI
Usta sanatçının bir süredir devam eden tedavi sürecine değinen Karaca, "Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı Kadir İnanır. Sonrasında ise sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Burada 6 gün süren kritik bir entübasyon süreci geçiren usta sanatçıdan geçtiğimiz dakikalarda acı haber geldi" ifadelerini kullandı. Hastaneden gelen resmi bilgilere de değinen Karaca, "Hastaneden yapılan açıklamada 77 yaşındaki İnanır'ın zatürre nedeniyle tedavi gördüğü ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini belirttiler" diyerek ölüm nedenini aktardı.
"KADİRİZM" EKOLÜNÜN SON TEMSİLCİSİ
Kadir İnanır’ın Türk sinemasına bıraktığı derin izlere vurgu yapan Erşan Karaca, "Türk sinemasında bir devir kapandı diyebiliriz aslında. Kadirizm akımıyla Türk sinemasında kendine has bir ekol yaratan Kadir İnanır, sadece canlandırdığı sert ve mağrur karakterlerle değil, toplumsal mesajlar içeren filmleriyle de halkın kalbinde taht kurmuştu" dedi. Yarım asırlık dev kariyerin önemine dikkat çeken Karaca, "Dile kolay tabii yarım asırlık kariyer var burada ve yüzlerce film sığdı ustanın hayatı içerisine" değerlendirmesinde bulundu.
CENAZE PROGRAMI BEKLENİYOR
Sanat dünyasından ve siyasetten gelen taziye mesajlarının devam ettiğini belirten Erşan Karaca, "Usta oyuncunun cenaze programı da önümüzdeki dakikalarda netleşecek" dedi.
"HELALLEŞEMEDİK, SON DERECE HÜZÜNLÜYÜM"
Usta ismi Orhan Gencebay A Haber'de anlattı. Orhan Gencebay, "Çok üzüntülüyüm şu anda. Yarım saat içinde rahmetli Kadir kardeşimizin vefat haberini aldım, son derece üzüldüm" dedi. Gencebay, "Son günlerde ha bugün ha yarın, hemen gideceğim diye niyetlenmeme rağmen kısmet olmadı. Son derece üzüldüm, vedalaşamadık onunla. Allah Rabbim gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Konuşmasına devam eden Gencebay, "Kadirciğim rahmetli oldu artık. İnanacağı gelmiyor insanın ama bir gün hepimiz göçeceğiz. O’nun da kısmeti bu kadarmış. Allah gani gani rahmet eylesin" sözleriyle acısını dile getirdi.
"GÖREVİNİ ÇOK İYİ YAPTI"
Kadir İnanır’ın sanat hayatına dair vurgu yapan Orhan Gencebay, "Bu dünyada herkes bir görev yapar, o da bu görevini çok iyi yaptı. Çok iyi çalışmalar yaptı, güzel çalışmalar yaptı. Yani görevini iyi yaptı ve Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.
SİNEMA ÖNCESİNE DAYANAN 50 YILLIK DOSTLUK
Orhan Gencebay, "Çok evvel tanıştık. 70’lerin başından beri tanıdığım birisi. Sinemaya girmeden önce de tanıdığım birisiydi kardeşim. Ben ondan yaşça biraz büyüktüm, yani aynı yaşlardaydık" dedi. Dostluklarının geçmişine değinen Gencebay, "Uzun süre beraber çok görüştük, daha sonra görüşemedik bir hayli ama neticede son zamanlarda ziyaretine gidemediğim için çok üzüldüm. Haberini almıştım, biliyordum hasta olduğunu" ifadelerini kullandı.
"BU DEFA ÇOK CİDDİ ACILAR ÇEKTİ"
Kadir İnanır’ın geçmişteki sağlık sorunlarını hatırlatan Orhan Gencebay, "Ne zamandan beri hasta olduğunu da biliyorduk zaten. 10-15 sene evvel yaklaşık, belki biraz daha sonra da hastanede yatmıştı akciğerden dolayı. Bu defa tekrar nüksedince bu defa çok ciddi acılar çekti tabii" dedi. Gencebay sözlerini, "Kısmeti buymuş diyorum, bir şey diyemiyoruz. Rabbim bilir tabii. Allah’ım gani gani rahmet eylesin sevgili Kadir kardeşime. Sevenlerine de sabırlar diliyorum, tüm yakınlarına, canlarına sabırlar diliyorum" diyerek noktaladı.
KADİR İNANIR HAYATINI KAYBETTİ
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi.
77 yaşındaki usta sanatçı zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KADİR İNANIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Kadir İnanır 15 Nisan 1949'da Fatsa Ordu'da dünyaya geldi. Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır aslen Trabzon, Sürmenelidir, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi.
1968 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"na katıldı. Bu yarışmada yer alan diğer yarışmacılar Uğur Güçlü, Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç, Demir Karahan, Sühan Baydar ve Altan Bozkurt arasında ilk üçe giremedi. 1968'de düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da ise birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray ile başrolleri paylaşmıştır. Daha sonra, Şoray ile birçok filmde daha rol alarak Türk sinemasının önde gelen erkek oyuncuları arasına girmiştir.
Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır.
5. Altın Koza Film Festivali'nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. 1998 yılında Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sunmuştur.
Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.
2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı. Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.