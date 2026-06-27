Çarkıfelek'teki madenci yarışmacı Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra yine ağlattı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu programda özel hayatı ve geçmiş evliliklerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerindeki başarılarının aksine özel hayatındaki "istikrarsızlığın" sorumluluğunu üstlenen Erbil, "Yedekleme yapmayı seviyorum" itirafıyla dikkat çekti. 69 yıllık hayatına pek çok başarı sığdıran Erbil, sıra özel hayatına geldiğinde ise "Özeleştiri yapmaktan kaçınmıyorum" mesajını verdi.

Evliliklerinin bitişinde eşlerini suçlamaktan kaçınan Erbil, boşanmaların tamamıyla kendi sorumluluğunda olduğunu vurguladı: "Evlilik, iş ve sosyal yaşam gibi emek isteyen bir süreç. Ben bu emeği veremedim. Çok hızlı bir çalışma tempom vardı ve eşlerime vakit ayıramadım."

İlişkilerine dair en dikkat çeken çıkışı ise "yedekleme" üzerine oldu. Ünlü şovmen bu durumu şu sözlerle açıkladı: "Evliliklerimde yedekleme yapmayı seviyorum. Kaybedeceğim ihtimaline karşı hayatımda başka biri daha olsun istiyorum. Bu elimde değil, beceremiyorum."