Çarkıfelek'teki madenci yarışmacı Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra yine ağlattı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek yıllarından unutamadığı bir yarışmacıyı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Zonguldaklı madenci genç için 'Acaba şimdi ne yapıyor?' diyen Erbil, o meşhur araba jestinin perde arkasını ilk kez açıkladı.
Ekranların unutulmaz yarışma programı Çarkıfelek'te yaşanan o duygusal anlar, Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra bile gözyaşlarına boğdu. Türkiye'de ilk yayını 6 Ocak 1975'te gerçekleşen ve yıllarca milyonları ekran başına kilitleyen efsane yarışmanın unutulmaz sunucusu Mehmet Ali Erbil, 'Bana Göre TV' adlı YouTube kanalında yayınlanan 'Katarsis' programında, hafızasından silinmeyen Zonguldaklı madenci yarışmacıyı anlattı.
"O ARABAYI VERMEMEK OLUR MU?"
Zonguldaklı madenci bir gencin annesiyle programa katıldığı o günü hafızasından bir türlü silemediğini belirten Erbil, gencin zorlu yaşam mücadelesini şu sözlerle anlattı:
"Bir tane çocuk böyle simsiyah madenden gelmiş... 19 yaşında, hem üniversitede okuyor, hem madende çalışıyor hem de evine bakıyor. Ailesiyle araba için yarışıyorlar. Ben direkt verdim, hemen verdim. Onu gördükten sonra o arabayı vermemek olur mu?"
"ANNESİYLE KARŞILIKLI AĞLADIK"
O anlarda stüdyoda yarışma kurallarının ötesine geçildiğini ve gerçek bir insan hikayesinin yaşandığını ifade eden Erbil, duygularını şu şekilde dile getirdi:
"Annesiyle karşılıklı ağladık. Kadın 'Siz ağlamayın' diyor. Bütün program boyu orada ağladık."
Programdaki o anların etkisinden yıllar geçmesine rağmen kurtulamadığını vurgulayan Erbil, madenci gencin şimdiki hayatına dair büyük bir merak içinde olduğunu belirtti:
"Sonra çok merak ettim, acaba ne oldu onlara? Arabayı aldılar, çocuk okudu mu, üniversiteyi bitirdi mi, hâlâ madende çalışıyor mu? Bu sorular yıllardır aklımda."
Ünlü şovmenin, aradan geçen onca zamana rağmen o yarışmacının hayatını hâlâ sorgulaması ve gözyaşlarını tutamaması, izleyenler tarafından "Mehmet Ali Erbil'in insani dokunuşu" olarak yorumlandı.