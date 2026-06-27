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Çarkıfelek'teki madenci yarışmacı Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra yine ağlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek yıllarından unutamadığı bir yarışmacıyı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Zonguldaklı madenci genç için 'Acaba şimdi ne yapıyor?' diyen Erbil, o meşhur araba jestinin perde arkasını ilk kez açıkladı.

Çarkıfelek'teki madenci yarışmacı Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra yine ağlattı 1

Ekranların unutulmaz yarışma programı Çarkıfelek'te yaşanan o duygusal anlar, Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra bile gözyaşlarına boğdu. Türkiye'de ilk yayını 6 Ocak 1975'te gerçekleşen ve yıllarca milyonları ekran başına kilitleyen efsane yarışmanın unutulmaz sunucusu Mehmet Ali Erbil, 'Bana Göre TV' adlı YouTube kanalında yayınlanan 'Katarsis' programında, hafızasından silinmeyen Zonguldaklı madenci yarışmacıyı anlattı.

Çarkıfelek'teki madenci yarışmacı Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra yine ağlattı 2

"O ARABAYI VERMEMEK OLUR MU?"

Zonguldaklı madenci bir gencin annesiyle programa katıldığı o günü hafızasından bir türlü silemediğini belirten Erbil, gencin zorlu yaşam mücadelesini şu sözlerle anlattı:

"Bir tane çocuk böyle simsiyah madenden gelmiş... 19 yaşında, hem üniversitede okuyor, hem madende çalışıyor hem de evine bakıyor. Ailesiyle araba için yarışıyorlar. Ben direkt verdim, hemen verdim. Onu gördükten sonra o arabayı vermemek olur mu?"

Çarkıfelek'teki madenci yarışmacı Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra yine ağlattı 3

"ANNESİYLE KARŞILIKLI AĞLADIK"

O anlarda stüdyoda yarışma kurallarının ötesine geçildiğini ve gerçek bir insan hikayesinin yaşandığını ifade eden Erbil, duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Annesiyle karşılıklı ağladık. Kadın 'Siz ağlamayın' diyor. Bütün program boyu orada ağladık."

Çarkıfelek'teki madenci yarışmacı Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra yine ağlattı 4

Programdaki o anların etkisinden yıllar geçmesine rağmen kurtulamadığını vurgulayan Erbil, madenci gencin şimdiki hayatına dair büyük bir merak içinde olduğunu belirtti:

"Sonra çok merak ettim, acaba ne oldu onlara? Arabayı aldılar, çocuk okudu mu, üniversiteyi bitirdi mi, hâlâ madende çalışıyor mu? Bu sorular yıllardır aklımda."

Çarkıfelek'teki madenci yarışmacı Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra yine ağlattı 5

Ünlü şovmenin, aradan geçen onca zamana rağmen o yarışmacının hayatını hâlâ sorgulaması ve gözyaşlarını tutamaması, izleyenler tarafından "Mehmet Ali Erbil'in insani dokunuşu" olarak yorumlandı.

Çarkıfelek'teki madenci yarışmacı Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra yine ağlattı 6

MEHMET ALİ ERBİL'DEN İTİRAFLAR: "EVLİLİKLERİMDE HEP YEDEKLEME YAPTIM"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu programda özel hayatı ve geçmiş evliliklerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerindeki başarılarının aksine özel hayatındaki "istikrarsızlığın" sorumluluğunu üstlenen Erbil, "Yedekleme yapmayı seviyorum" itirafıyla dikkat çekti. 69 yıllık hayatına pek çok başarı sığdıran Erbil, sıra özel hayatına geldiğinde ise "Özeleştiri yapmaktan kaçınmıyorum" mesajını verdi.

Çarkıfelek'teki madenci yarışmacı Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra yine ağlattı 7

Evliliklerinin bitişinde eşlerini suçlamaktan kaçınan Erbil, boşanmaların tamamıyla kendi sorumluluğunda olduğunu vurguladı: "Evlilik, iş ve sosyal yaşam gibi emek isteyen bir süreç. Ben bu emeği veremedim. Çok hızlı bir çalışma tempom vardı ve eşlerime vakit ayıramadım."

İlişkilerine dair en dikkat çeken çıkışı ise "yedekleme" üzerine oldu. Ünlü şovmen bu durumu şu sözlerle açıkladı: "Evliliklerimde yedekleme yapmayı seviyorum. Kaybedeceğim ihtimaline karşı hayatımda başka biri daha olsun istiyorum. Bu elimde değil, beceremiyorum."

Çarkıfelek'teki madenci yarışmacı Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra yine ağlattı 8

ESKİ EŞLERİNE "VEFA" MESAJI

Erbil, hayatındaki kadınlar hakkında şu detayları paylaştı:

Muhsine Hanım: 1980 yılında evlendiği ilk eşi Muhsine Hanım'ın hayatındaki yerinin bambaşka olduğunu belirten Erbil, "Bugün beş kuruşsuz kalsam evini barkını satıp bana verir. Hesaplarımı, işlerimi o organize eder. Arkamdaki en büyük güvendir" diyerek ona olan minnetini dile getirdi.

Çarkıfelek'teki madenci yarışmacı Mehmet Ali Erbil'i yıllar sonra yine ağlattı 9

Nergis Kumbasar: Kızı Yasmin'in annesi olan Nergis Kumbasar ile ilişkisinin hala çok iyi olduğunu ve görüşmeye devam ettiklerini ifade etti.

Sedef Altuntaş: Bir yıl süren evliliği hakkında, o dönem çok aşık olduğunu ancak çalışma temposu nedeniyle yürütülemediğini söyledi.

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Son eşi (Gülseren Ceylan): İsmini vermediği son eşiyle ilgili aralarında bir "konuşmama maddesi" olduğunu belirterek, konu hakkında detay vermekten kaçındı.

(Resimdeki kişi Sedef Altuntaş)

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