Hâlâ defterlere not ediliyor! Kadir İnanır’ın kalplere kazınan aşk replikleri

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumu, hayat arkadaşı Jülide Kural'ın son açıklamalarıyla gündemin ilk sıralarına yerleşti. Usta sanatçıdan gelecek iyi haberleri umutla bekleyen hayranları, onun kuşaktan kuşağa aktarılan ve hafızalardan silinmeyen o unutulmaz aşk replikleriyle teselli buluyor.

Türk sinemasının dev çınarı Kadir İnanır'dan gelen son haberler sevenlerini derinden üzdü. 14 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tetkikler sonucunda zatürre teşhisi konulan 77 yaşındaki usta sanatçının tedavisi yoğun bakımda sürüyordu.

"AKCİĞERİNDE TÜMÖR GÖRÜLDÜ"

Kadir İnanır'ın uzun yıllardır hayatı paylaştığı Jülide Kural, usta oyuncunun entübe edildiğini duyurmuştu:

"Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. İnşallah güzel haberlerini alırız."

KÜLT FİLMLERİN UNUTULMAZ AKTÖRÜ: KADİR İNANIR REPLİKLERİ

Yeşilçam'da sadece bir jön değil; delikanlılığın, adaletin, hüznün ve onurlu duruşun simgesi olan Kadir İnanır,yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, sevenleri onun beyaz perdeye bıraktığı ölümsüz mirasla teselli buluyor.

Kadir İnanır'ın aşk filmleri, geçmişten günümüze kadar eskimeden hâlâ ilk günkü heyecanla izleniyor. Özellikle filmlerindeki derin aşk replikleri, kuşaktan kuşağa aktarılarak gençlerin defterlerine, anılarına not ediliyor.

Aşk denilince akıllara ilk olarak Türk sinemasının başyapıtı "Selvi Boylum Al Yazmalım" gelse de usta sanatçının filmografisinde aşka, fedakarlığa ve tutkuya dair daha birçok ikonik yapım bulunuyor.

🎬 İşte okurken o sahneleri yeniden yaşayacağınız, Türk sinema tarihine altın harflerle yazılmış o sözler:

"Sen gelmesen de ben beklerim. Ne olacak sanki cebimden mi gidiyor; canımdan gidiyor."

"Sevgi neydi? Sevgi sahip çıkan dost, sıcak insan eli, insan emeğiydi."

"Elini tuttum, sıcacıktı; sanki yüreği elimdeymiş gibi."

"Elveda Asya, elveda selvi boylum, al yazmalım, elveda bitmemiş türküm benim."

"İyi insanlar sev, güzel insanlar. Kimse inanmazsa sen inan kendine."

"Herkes kötü ben iyi olsam ne olur deme. Benzeme onlara."

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın duygusal İlyas'ı kadar, sinema tarihine damga vuran Deli Kadir ve Tatar Ramazan gibi karakterlerin o meydan okuyan duruşu da hafızalardan asla silinmedi.

"Bana Deli Kadir Derler!"

"Bana Deli Kadir derler. Ulan siz kimsiniz ki benim yoluma çıkıyorsunuz?"

"Bize mertliği delikanlılığı kimse öğretmesin! 30 yıldır namımıza leke sürdürmedik."

"Benim adım Tatar Ramazan! Ben bu oyunu bozarım!"

