Hâlâ defterlere not ediliyor! Kadir İnanır’ın kalplere kazınan aşk replikleri

Türk sinemasının dev çınarı Kadir İnanır'dan gelen son haberler sevenlerini derinden üzdü. 14 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tetkikler sonucunda zatürre teşhisi konulan 77 yaşındaki usta sanatçının tedavisi yoğun bakımda sürüyordu.

"Z atürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. İnşallah güzel haberlerini alırız."

Kadir İnanır'ın aşk filmleri, geçmişten günümüze kadar eskimeden hâlâ ilk günkü heyecanla izleniyor. Özellikle filmlerindeki derin aşk replikleri, kuşaktan kuşağa aktarılarak gençlerin defterlerine, anılarına not ediliyor.

Yeşilçam'da sadece bir jön değil; delikanlılığın, adaletin, hüznün ve onurlu duruşun simgesi olan Kadir İnanır,yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, sevenleri onun beyaz perdeye bıraktığı ölümsüz mirasla teselli buluyor.

Aşk denilince akıllara ilk olarak Türk sinemasının başyapıtı "Selvi Boylum Al Yazmalım" gelse de usta sanatçının filmografisinde aşka, fedakarlığa ve tutkuya dair daha birçok ikonik yapım bulunuyor.

🎬 İşte okurken o sahneleri yeniden yaşayacağınız, Türk sinema tarihine altın harflerle yazılmış o sözler: