Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bugüne kadar rol aldığı yapımlarla adından ekranın efsane oyuncularından biri haline gelen Bülent İnal, bugüne kadar kameralardan uzak bir hayat yaşamaya dikkat etti. Özel hayatıyla mercek altına alınan Bülent İnal'ın eşi merak konusu oldu. İşte Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal'ın ve birçok ünlü ismin eşleri.